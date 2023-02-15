Блинкен: Россия несет огромные потери, Путин должен понять, что Украина — не его страна
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что победа России в войне против Украины развяжет руки агрессорам по всему миру. Об этом он сообщил в интервью National Public Radio.
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По его словам, если США признают оккупацию земель любой независимой страны, то это откроет ящик Пандоры по всему миру и даст понять агрессорам, что им все сойдет с рук.
Он отметил, что сейчас идет война на истощение с ужасными потерями.
"Мы видим огромные потери с российской стороны. Я думаю, вот в чем проблема: никто не хочет мира больше и быстрее, чем украинский народ, потому что именно он страдает от этой агрессии", — сказал Блинкен.
Дипломат заявил, что мир в Украине должен быть справедливым и отражать принципы ООН, которые сохраняют территориальную целостность страны.
Также госсекретарь подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин должен отказаться от представления, что Украина принадлежит ему, и перестать пытаться уничтожить ее и включить в состав РФ.
"Он уже потерпел неудачу в этом. Но он, кажется, продолжает верить, что именно этого он и добивается. И пока он не разуверится в этом, трудно понять, как мир может продвигаться вперед", — резюмировал Блинкен.
- Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Россия готовится к максимальной эскалации, собирает все возможные силы. Поэтому тяжелые бои еще впереди, а следующие несколько месяцев будут решающими в определении хода войны.
- Запад сомневается, что РФ добьется успеха во время наступления весной.
- Новое наступление РФ может быть в Харьковской или Запорожской областях.
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