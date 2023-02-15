UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Блинкен: Россия несет огромные потери, Путин должен понять, что Украина — не его страна

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2023, 11:18
Блинкен: Россия несет огромные потери, Путин должен понять, что Украина — не его страна - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что победа России в войне против Украины развяжет руки агрессорам по всему миру. Об этом он сообщил в интервью National Public Radio.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, если США признают оккупацию земель любой независимой страны, то это откроет ящик Пандоры по всему миру и даст понять агрессорам, что им все сойдет с рук. 

Он отметил, что сейчас идет война на истощение с ужасными потерями. 

"Мы видим огромные потери с российской стороны. Я думаю, вот в чем проблема: никто не хочет мира больше и быстрее, чем украинский народ, потому что именно он страдает от этой агрессии", — сказал Блинкен.

Дипломат заявил, что мир в Украине должен быть справедливым и отражать принципы ООН, которые сохраняют территориальную целостность страны.

Также госсекретарь подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин должен отказаться от представления, что Украина принадлежит ему, и перестать пытаться уничтожить ее и включить в состав РФ. 

"Он уже потерпел неудачу в этом. Но он, кажется, продолжает верить, что именно этого он и добивается. И пока он не разуверится в этом, трудно понять, как мир может продвигаться вперед", — резюмировал Блинкен. 

Читайте также: Столтенберг: Победа Путина — трагедия Украины и опасность для НАТО, Китай бросает вызов

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война владимир путин потери переговоры с россией Энтони Блинкен
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 