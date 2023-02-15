Блинкен: Россия несет огромные потери, Путин должен понять, что Украина — не его страна

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что победа России в войне против Украины развяжет руки агрессорам по всему миру. Об этом он сообщил в интервью National Public Radio.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, если США признают оккупацию земель любой независимой страны, то это откроет ящик Пандоры по всему миру и даст понять агрессорам, что им все сойдет с рук.

Он отметил, что сейчас идет война на истощение с ужасными потерями.

"Мы видим огромные потери с российской стороны. Я думаю, вот в чем проблема: никто не хочет мира больше и быстрее, чем украинский народ, потому что именно он страдает от этой агрессии", — сказал Блинкен.

Дипломат заявил, что мир в Украине должен быть справедливым и отражать принципы ООН, которые сохраняют территориальную целостность страны.

Также госсекретарь подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин должен отказаться от представления, что Украина принадлежит ему, и перестать пытаться уничтожить ее и включить в состав РФ.

"Он уже потерпел неудачу в этом. Но он, кажется, продолжает верить, что именно этого он и добивается. И пока он не разуверится в этом, трудно понять, как мир может продвигаться вперед", — резюмировал Блинкен.

Читайте также: Столтенберг: Победа Путина — трагедия Украины и опасность для НАТО, Китай бросает вызов

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.