Столтенберг: Победа Путина — трагедия Украины и опасность для НАТО, Китай бросает вызов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа РФ в войне против Украины будет угрозой для Альянса. Об этом он сказал на брифинге с главой Пентагона Ллойдом Остином.

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По его словам, если диктатор Владимир Путин сможет победить, то это будет трагедией для украинцев и опасностью для НАТО, так как другие авторитарные лидеры получат сигнал, что они могут достичь своих целей военной силой.

"Это сделало бы мир более опасным и более уязвимым. Так что в интересах нашей национальной безопасности обеспечить преобладание Украины — победу и — преобладание как суверенного, независимого государства в Европе", — сказал Столтенберг.

Он отметил, что происходящее в Европе также имеет значение для Азии, а поэтому необходимо обратить внимание на инвестиции Китая в свои военные возможности.

"Китай бросает вызов нашим интересам, нашей безопасности и нашим ценностям", — подчеркнул генсек НАТО.

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Дмитро Гриниченко

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