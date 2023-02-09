Столтенберг: Победа Путина — трагедия Украины и опасность для НАТО, Китай бросает вызов
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа РФ в войне против Украины будет угрозой для Альянса. Об этом он сказал на брифинге с главой Пентагона Ллойдом Остином.
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По его словам, если диктатор Владимир Путин сможет победить, то это будет трагедией для украинцев и опасностью для НАТО, так как другие авторитарные лидеры получат сигнал, что они могут достичь своих целей военной силой.
"Это сделало бы мир более опасным и более уязвимым. Так что в интересах нашей национальной безопасности обеспечить преобладание Украины — победу и — преобладание как суверенного, независимого государства в Европе", — сказал Столтенберг.
Он отметил, что происходящее в Европе также имеет значение для Азии, а поэтому необходимо обратить внимание на инвестиции Китая в свои военные возможности.
"Китай бросает вызов нашим интересам, нашей безопасности и нашим ценностям", — подчеркнул генсек НАТО.
- На прошлой неделе секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Россия готовится к максимальной эскалации, собирает все возможные силы. Поэтому тяжелые бои еще впереди, а следующие несколько месяцев будут решающими в определении хода войны.
- Запад сомневается, что РФ добьется успеха во время наступления весной.
- Новое наступление РФ может быть в Харьковской или Запорожской областях.
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