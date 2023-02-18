Кулеба не видит смысла говорить о "мирном плане" КНР и считает все "планы" второстепенными

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не видит смысла обсуждать "мирный план" Китая, не увидев его. Об этом он сказал в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

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Сегодня на конференции глава МИД Китая Ван И в очередной раз повторил, что в КНР поддерживают прекращение войны путем переговоров. Он сказал, что Китай готовит официальную позицию "по политическому урегулированию кризиса в Украине".

"Я не думаю, что есть смысл говорить о китайском "мирном плане", не увидев его. Но чтобы не произошло, какой бы план не появился из разных уголков мира, я думаю, мы должны всегда быть сфокусированы на одной вещи: даже если мы смертельно устали, мы не должны устать бороться за свободу", – сказал Кулеба.

Он добавил, что при таком подходе один, другой или третий план уже будет иметь второстепенное значение, "потому что ты знаешь, за что борешься".

Руководитель Китая Си Цзиньпин выступит с "мирной речью" в годовщину начала полномасштабной войны России против Украины, заявил глава МИД Италии.

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Оксана Житнюк

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