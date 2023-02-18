Китай готовит мирную инициативу для Украины и РФ: Эта война не должна продолжаться
Китайская позиция по поводу российско-украинской войны заключается в необходимости начать мирные переговоры. Об этом сказал министр иностранных дел Китая Ван И в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
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"Что касается Украины, позиция Китая заключается в поддержке мирных переговоров. Мы подготовим официальную позицию КНР по политическому урегулированию кризиса в Украине", – сказал он.
Ван И заверил, что его государство не желает продолжения войны.
"Мы не хотим подливать масла в огонь и не желаем извлекать никаких выгод от кризиса. Мы хотим способствовать тому, чтобы найти мир. Мы на стороне мира и диалога", – сказал китайский министр.
Он добавил, что лидер Китая Си Цзиньпин на второй день после российского вторжения сказал, что Россия и Украина должны сесть за стол переговоров.
"Состоялись раунды переговоров в Беларуси и Турции. Мы видели текст рамочного потенциального соглашения. Однако процесс остановился. Почему так произошло, мы не знаем. Видимо, какие-то силы не хотели материализации мирных соглашений, какие-то интересы препятствовали", – заявил министр.
По словам Ван И, позиция Китая с тех пор не изменилась. "Эта война не может продолжаться. У конфликтов и войн нет победителей, их нельзя решить простым способом – противостояние надо предотвращать", – заявил министр.
- Лидер республиканцев в Сенате США считает, что Китай объединился с Ираном и помогает России в войне против Украины.
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