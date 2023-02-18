Китай готовит мирную инициативу для Украины и РФ: Эта война не должна продолжаться

Китайская позиция по поводу российско-украинской войны заключается в необходимости начать мирные переговоры. Об этом сказал министр иностранных дел Китая Ван И в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

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"Что касается Украины, позиция Китая заключается в поддержке мирных переговоров. Мы подготовим официальную позицию КНР по политическому урегулированию кризиса в Украине", – сказал он.

Ван И заверил, что его государство не желает продолжения войны.

"Мы не хотим подливать масла в огонь и не желаем извлекать никаких выгод от кризиса. Мы хотим способствовать тому, чтобы найти мир. Мы на стороне мира и диалога", – сказал китайский министр.

Он добавил, что лидер Китая Си Цзиньпин на второй день после российского вторжения сказал, что Россия и Украина должны сесть за стол переговоров.

"Состоялись раунды переговоров в Беларуси и Турции. Мы видели текст рамочного потенциального соглашения. Однако процесс остановился. Почему так произошло, мы не знаем. Видимо, какие-то силы не хотели материализации мирных соглашений, какие-то интересы препятствовали", – заявил министр.

По словам Ван И, позиция Китая с тех пор не изменилась. "Эта война не может продолжаться. У конфликтов и войн нет победителей, их нельзя решить простым способом – противостояние надо предотвращать", – заявил министр.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США. Она не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам.

Лидер республиканцев в Сенате США считает, что Китай объединился с Ираном и помогает России в войне против Украины.

Андрій Водяний

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