Глава МИД Китая: Война в Украине "выходит из-под контроля"
Ситуация с вторжением России в Украину "выходит из-под контроля", и Китай этим "глубоко обеспокоен". Об этом заявил министр иностранных дел страны Цинь Ган, сообщает CNN.
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Глава МИД Китая в выступлении на открытии конференции по безопасности в Пекине сказал, что "Китай глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией конфликта и возможностью выхода ситуации из-под контроля".
Цинь Ган призвал "немедленно прекратить разжигать огонь, обвинять Китай и раздувать риторику "сегодня Украина, завтра Тайвань".
Агентство отмечает, что заявление было сделано в контексте запланированного на эту неделю визита китайского топ-дипломата Ван И в Москву и на фоне заявлений официальных лиц США, что Пекин рассматривает возможность оказания помощи Кремлю оружием и боеприпасами.
Китай опровергает информацию о том, что Россия запрашивала у него поставки оружия.
- 9 февраля представитель японской разведки сообщил, что Китай якобы начал "понемногу" оказывать военную поддержку России.
- 19 февраля сенатор США Линдси Грэм заявил, что Китай совершит "колоссальную ошибку", если решит предоставить военную помощь России.
- 20 февраля появились сообщения, что "мирный план", который намерен предложить Китай, скорее всего, будет содержать призыв к перемирию и прекращению военной помощи Украине.
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