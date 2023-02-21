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Глава МИД Китая: Война в Украине "выходит из-под контроля"

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 08:04
Глава МИД Китая: Война в Украине
Цинь Ган (Фото - EPA)

Ситуация с вторжением России в Украину "выходит из-под контроля", и Китай этим "глубоко обеспокоен". Об этом заявил министр иностранных дел страны Цинь Ган, сообщает CNN.

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Глава МИД Китая в выступлении на открытии конференции по безопасности в Пекине сказал, что "Китай глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией конфликта и возможностью выхода ситуации из-под контроля".

Цинь Ган призвал "немедленно прекратить разжигать огонь, обвинять Китай и раздувать риторику "сегодня Украина, завтра Тайвань".

Агентство отмечает, что заявление было сделано в контексте запланированного на эту неделю визита китайского топ-дипломата Ван И в Москву и на фоне заявлений официальных лиц США, что Пекин рассматривает возможность оказания помощи Кремлю оружием и боеприпасами.

Китай опровергает информацию о том, что Россия запрашивала у него поставки оружия.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".
  • 9 февраля представитель японской разведки сообщил, что Китай якобы начал "понемногу" оказывать военную поддержку России. 
  • 19 февраля сенатор США Линдси Грэм заявил, что Китай совершит "колоссальную ошибку", если решит предоставить военную помощь России. 
  • 20 февраля появились сообщения, что "мирный план", который намерен предложить Китай, скорее всего, будет содержать призыв к перемирию и прекращению военной помощи Украине.
Сергій Бережний
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Китай война дипломатия ван и мирный план Цинь Ган
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