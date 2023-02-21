Глава МИД Китая: Война в Украине "выходит из-под контроля"

Ситуация с вторжением России в Украину "выходит из-под контроля", и Китай этим "глубоко обеспокоен". Об этом заявил министр иностранных дел страны Цинь Ган, сообщает CNN.

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Глава МИД Китая в выступлении на открытии конференции по безопасности в Пекине сказал, что "Китай глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией конфликта и возможностью выхода ситуации из-под контроля".

Цинь Ган призвал "немедленно прекратить разжигать огонь, обвинять Китай и раздувать риторику "сегодня Украина, завтра Тайвань".

Агентство отмечает, что заявление было сделано в контексте запланированного на эту неделю визита китайского топ-дипломата Ван И в Москву и на фоне заявлений официальных лиц США, что Пекин рассматривает возможность оказания помощи Кремлю оружием и боеприпасами.

Китай опровергает информацию о том, что Россия запрашивала у него поставки оружия.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

9 февраля представитель японской разведки сообщил, что Китай якобы начал "понемногу" оказывать военную поддержку России.

19 февраля сенатор США Линдси Грэм заявил, что Китай совершит "колоссальную ошибку", если решит предоставить военную помощь России.

20 февраля появились сообщения, что "мирный план", который намерен предложить Китай, скорее всего, будет содержать призыв к перемирию и прекращению военной помощи Украине.

Сергій Бережний

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