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Блинкен предупредил Китай, что помощь России оружием "серьезно осложнит отношения с США"

Цей матеріал також доступний українською
19.02.2023, 21:13
Блинкен предупредил Китай, что помощь России оружием
Энтони Блинкен (Фото - EPA)

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Китай рассматривает возможность предоставления России оружия и боеприпасов для использования против Украины. Он сказал об этом в интервью CBS.

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Китайские компании уже оказывают России "нелетальную поддержку", и у США есть данные, что Пекин может оказать Кремлю поддержку и летальным оружием, сказал Блинкен. Он также уточнил, что речь идет о планах поставок Кремлю оружия и боеприпасов. 

Госсекретарь США предупредил, что такая эскалация приведет для Китая к "серьезным последствиям".

Блинкен также сообщил, что говорил с китайским топ-дипломатом Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности, и выразил ему "глубокую озабоченность" в связи с "возможностью того, что Китай окажет России помощь оружием". Если такие поставки станут реальностью, это бы создало "серьезную проблему и для нас, и для наших отношений", сказал глава Госдепартамента.

Китай опровергает информацию о том, что Россия запрашивала у него поставки оружия.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".
  • 9 февраля представитель японской разведки сообщил, что Китай якобы начал "понемногу" оказывать военную поддержку России. 
  • 17 февраля лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что Китай объединился с Ираном, чтобы помогать РФ в войне против Украины.
  • 19 февраля сенатор США Линдси Грэм заявил, что Китай совершит "колоссальную ошибку", если решит предоставить военную помощь России. 
Сергій Бережний
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Госдепартамент США Китай ван и военная помощь Энтони Блинкен
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