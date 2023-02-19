Блинкен предупредил Китай, что помощь России оружием "серьезно осложнит отношения с США"
Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Китай рассматривает возможность предоставления России оружия и боеприпасов для использования против Украины. Он сказал об этом в интервью CBS.
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Китайские компании уже оказывают России "нелетальную поддержку", и у США есть данные, что Пекин может оказать Кремлю поддержку и летальным оружием, сказал Блинкен. Он также уточнил, что речь идет о планах поставок Кремлю оружия и боеприпасов.
Госсекретарь США предупредил, что такая эскалация приведет для Китая к "серьезным последствиям".
Блинкен также сообщил, что говорил с китайским топ-дипломатом Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности, и выразил ему "глубокую озабоченность" в связи с "возможностью того, что Китай окажет России помощь оружием". Если такие поставки станут реальностью, это бы создало "серьезную проблему и для нас, и для наших отношений", сказал глава Госдепартамента.
Китай опровергает информацию о том, что Россия запрашивала у него поставки оружия.
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