Китай может оказывать нелетальную помощь России. В США опасаются, что будет и оружие – NBC

Китай может предоставлять нелетальную помощь России для ведения войны против Украины, и в США опасаются, что далее КНР перейдет на поставки и летальной помощи. Об этом пишет NBC со ссылкой на неназванных четырех официальных лиц США, знакомых с этим вопросом.

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По словам собеседников журналистов, администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что Китай может рассматривать возможность отправки и летального оружия.

Официальные лица США отказались сообщить подробности о нелетальной военной помощи, которую Китай якобы оказывает России, но заявили, что это может быть снаряжение для весеннего наступления – униформа или бронежилеты.

"Мы ясно выразили нашу обеспокоенность по поводу летальной помощи. Мы еще не видели, чтобы они пересекли эту черту, но мы не думаем, что они сняли ее со счетов", – сказал один из собеседников журналистов.

Знакомый с вопросом собеседник сказал, что Китай пытается "подкрасться к линии фронта так, чтобы его не поймали", и что недавние тенденции указывают на потенциально более ощутимую поддержку правительством Китая российской армии.

Собеседники журналистов сообщили, что США проводят консультации с союзниками и партнерами в Мюнхене и других местах и делятся тревожными тенденциями по поводу поддержки Китаем России.

Ранее американские СМИ писали, что китайские компании оказывали нелетальную помощь России в войне.

Однако теперь официальные лица США утверждают, что помощь исходит от самого китайского правительства.

9 февраля представитель японской разведки сообщил, что Китай якобы начал "понемногу" оказывать военную поддержку России.

Вчера лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что Китай объединился с Ираном, чтобы помогать РФ в войне против Украины.

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Оксана Житнюк

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