UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Bloomberg раскрыл мирный план Китая: перемирие и прекращение военной помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 22:48
Bloomberg раскрыл мирный план Китая: перемирие и прекращение военной помощи Украине - Фото
Фото: EPA

Мирный план, который намерен предложить Китай, скорее всего, будет содержать призыв к перемирию и прекращению военной помощи Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

США и их союзники предполагают, что нечто подобное во время обращения к Совету федерации (верхняя палата парламента) РФ во вторник может сказать и российский диктатор Владимир Путин.

Не исключено, что после этого Россия предложит проект резолюции ООН к годовщине начала полномасштабного вторжения, чтобы составить конкуренцию резолюции, поддерживаемой сторонниками Украины, требующими от РФ вывода войск и прекращения боевых действий.

И хотя перспективы китайского мирного плана выглядят сомнительными, США и союзники опасаются, что это предложение может найти отклик среди других стран, не присоединившихся к американским и европейским санкциям против России.

По мнению старшего научного сотрудника сингапурской Школы международных исследований С. Раджаратнама Рафаэлло Пантуччи, предложения Китая "выглядят невероятными". "Чтобы они стали вероятными, нужно, чтобы Китай воспринимали как независимого посредника. Китай же четко занял сторону в этом конфликте", – считает он.

  • Руководитель Китая Си Цзиньпин намерен выступить с "мирной речью" в годовщину начала полномасштабной войны России против Украины. Главный дипломат КНР Ван И заявил, что его страна выступает за прекращение войны и намерена предложить собственный мирный план.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не видит смысла обсуждать "мирный план" Китая, не увидев его.
Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай война
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 