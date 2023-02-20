Bloomberg раскрыл мирный план Китая: перемирие и прекращение военной помощи Украине

Мирный план, который намерен предложить Китай, скорее всего, будет содержать призыв к перемирию и прекращению военной помощи Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

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США и их союзники предполагают, что нечто подобное во время обращения к Совету федерации (верхняя палата парламента) РФ во вторник может сказать и российский диктатор Владимир Путин.

Не исключено, что после этого Россия предложит проект резолюции ООН к годовщине начала полномасштабного вторжения, чтобы составить конкуренцию резолюции, поддерживаемой сторонниками Украины, требующими от РФ вывода войск и прекращения боевых действий.

И хотя перспективы китайского мирного плана выглядят сомнительными, США и союзники опасаются, что это предложение может найти отклик среди других стран, не присоединившихся к американским и европейским санкциям против России.

По мнению старшего научного сотрудника сингапурской Школы международных исследований С. Раджаратнама Рафаэлло Пантуччи, предложения Китая "выглядят невероятными". "Чтобы они стали вероятными, нужно, чтобы Китай воспринимали как независимого посредника. Китай же четко занял сторону в этом конфликте", – считает он.

Руководитель Китая Си Цзиньпин намерен выступить с "мирной речью" в годовщину начала полномасштабной войны России против Украины. Главный дипломат КНР Ван И заявил, что его страна выступает за прекращение войны и намерена предложить собственный мирный план.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не видит смысла обсуждать "мирный план" Китая, не увидев его.

Андрій Водяний

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