"Украина сегодня, Тайвань завтра". Китай требует перестать привязывать его к войне
22.02.2023, 14:32
Ван Вэньбин (Фото: EPA)
Министерство иностранных дел Китая требует перестать "перекладывать вину" за войну РФ против Украины на Пекин. Об этом на брифинге заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбин.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, Китай призывает "некоторые страны" немедленно прекратить "разжигать огонь и перекладывать вину на КНР и повторять фразу – Украина сегодня, а Тайвань завтра".
Он отметил, что Пекин будет "твердо стоять на стороне диалога и мира".
"Китай выпустит документ с изложением позиции по политическому урегулированию. Мы будем держать вас в курсе, если что-то появится", — сказал дипломат.
СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".
- 9 февраля представитель японской разведки сообщил, что Китай якобы начал "понемногу" оказывать военную поддержку России.
- 19 февраля сенатор США Линдси Грэм заявил, что Китай совершит "колоссальную ошибку", если решит предоставить военную помощь России.
- 20 февраля появились сообщения, что "мирный план", который намерен предложить Китай, скорее всего, будет содержать призыв к перемирию и прекращению военной помощи Украине.
Читайте также: Китай не передавал "мирный" документ. Важно, чтобы поддержали формулу Украины — Зеленский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Китай не передавал "мирный" документ. Важно, чтобы поддержали формулу Украины – Зеленский 21.02.2023Президент Бразилии хочет привлечь к переговорам Китай. США: Путин показал — этого не будет 11.02.2023Китай о войне РФ против Украины: Хотим, чтобы 2023 стал годом мира — объективная позиция 18.01.2023
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии