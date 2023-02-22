"Украина сегодня, Тайвань завтра". Китай требует перестать привязывать его к войне

Министерство иностранных дел Китая требует перестать "перекладывать вину" за войну РФ против Украины на Пекин. Об этом на брифинге заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбин.

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По его словам, Китай призывает "некоторые страны" немедленно прекратить "разжигать огонь и перекладывать вину на КНР и повторять фразу – Украина сегодня, а Тайвань завтра".

Он отметил, что Пекин будет "твердо стоять на стороне диалога и мира".

"Китай выпустит документ с изложением позиции по политическому урегулированию. Мы будем держать вас в курсе, если что-то появится", — сказал дипломат.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

9 февраля представитель японской разведки сообщил, что Китай якобы начал "понемногу" оказывать военную поддержку России.

19 февраля сенатор США Линдси Грэм заявил, что Китай совершит "колоссальную ошибку", если решит предоставить военную помощь России.

20 февраля появились сообщения, что "мирный план", который намерен предложить Китай, скорее всего, будет содержать призыв к перемирию и прекращению военной помощи Украине.

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Дмитро Гриниченко

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