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Пентагон: Китай пока не давал оружие России, но Пекин не закрыл вопрос. Будут последствия

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 10:41
Пентагон: Китай пока не давал оружие России, но Пекин не закрыл вопрос. Будут последствия - Фото
Главный дипломат КНР Ван И и Владимир Путин (Фото: EPA)

В Пентагоне заявили, что США не видят того, чтобы Китай давал вооружения России, однако Пекин не снимал этот вопрос с рассмотрения. Об этом на брифинге сообщила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.

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По ее словам, США еще не видели, что КНР оказывала России летальную помощь для войны против Украины.

Она отметила, что китайцы одновременно не снимали вопрос военной помощи РФ с рассмотрения.

Сингх подчеркнула, что если Китай предоставит оружие оккупантам, то будут последствия. 

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".
  • 9 февраля представитель японской разведки сообщил, что Китай якобы начал "понемногу" оказывать военную поддержку России. 19 февраля сенатор США Линдси Грэм заявил, что Китай совершит "колоссальную ошибку", если решит предоставить военную помощь России. 
  • 20 февраля появились сообщения, что "мирный план", который намерен предложить Китай, скорее всего, будет содержать призыв к перемирию и прекращению военной помощи Украине.
  • 22 февраля МИД Китая опроверг информацию о намерении КНР дать России оружие.

Читайте также: "Украина сегодня, Тайвань завтра". Китай требует перестать привязывать его к войне

Дмитро Гриниченко
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пентагон Китай война военная помощь война Украина - Россия
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