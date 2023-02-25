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Байден: Си Цзиньпин сказал — будущее Китая зависит от нас. За помощь РФ будут последствия

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2023, 13:53
Байден: Си Цзиньпин сказал — будущее Китая зависит от нас. За помощь РФ будут последствия - Фото
Си Цзиньпин и Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден предупредил Китай о последствиях в случае передачи России вооружений. Об этом он сообщил в интервью каналу ABC News.

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По его словам, пока нет доказательств того, что КНР оказывает военную помощь России, однако любая подобная поддержка будет иметь последствия для Пекина. 

Он отметил, что говорил с главой КНР Си Цзиньпином об этом и сказал ему об экономических последствиях. 

"И я сказал: послушайте, это не угроза. Это просто заявление", — отметил Байден.

Американский лидер заявил, что Си сказал ему о том, что будущее Китая зависит от западных инвестиций. 

"Когда на самом деле европейцы видели, что происходит, а американцы видели, что происходит в России и Европе, угадайте что? Шесть других корпораций вышли и ушли — они не хотели с этим связываться", — резюмировал он.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Читайте также: Китай опубликовал "мирный" план из 12 пунктов. Там общие фразы и призывы к переговорам

Дмитро Гриниченко
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Китай война си цзиньпин джо байден
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