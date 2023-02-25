Байден: Си Цзиньпин сказал — будущее Китая зависит от нас. За помощь РФ будут последствия

Президент США Джо Байден предупредил Китай о последствиях в случае передачи России вооружений. Об этом он сообщил в интервью каналу ABC News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, пока нет доказательств того, что КНР оказывает военную помощь России, однако любая подобная поддержка будет иметь последствия для Пекина.

Он отметил, что говорил с главой КНР Си Цзиньпином об этом и сказал ему об экономических последствиях.

"И я сказал: послушайте, это не угроза. Это просто заявление", — отметил Байден.

Американский лидер заявил, что Си сказал ему о том, что будущее Китая зависит от западных инвестиций.

"Когда на самом деле европейцы видели, что происходит, а американцы видели, что происходит в России и Европе, угадайте что? Шесть других корпораций вышли и ушли — они не хотели с этим связываться", — резюмировал он.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Советник президента США Салливан заявил, что Китай может остановиться на первом пункте своего "мирного" плана по урегулированию войны РФ против Украины, где говорится об уважении суверенитета.

9 февраля представитель японской разведки сообщил, что Китай якобы начал "понемногу" оказывать военную поддержку России. 19 февраля сенатор США Линдси Грэм заявил, что Китай совершит "колоссальную ошибку", если решит предоставить военную помощь России.

22 февраля МИД Китая опроверг информацию о намерении КНР дать России оружие.

Читайте также: Китай опубликовал "мирный" план из 12 пунктов. Там общие фразы и призывы к переговорам

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.