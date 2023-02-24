Китай может остановиться на первом пункте своего "мирного" плана — советник Байдена

Китай может остановиться на первом пункте своего "мирного" плана по урегулировании войны РФ против Украины, где сказано об уважении суверенитета. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейкоб Салливан в интервью каналу CNN.

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По его словам, США внимательно следят за ролью Китая в войне. Он отметил, что КНР может остановиться на первом пункте своего плана, где сказано об уважении суверенитета всех наций.

"Эта война может закончиться завтра, если Россия прекратит нападать на Украину и выведет свои войска. Украина не нападала на Россию, НАТО не нападал на Россию, США не нападали на Россию. Это была война выбора, которую вел Путин", — сказал Салливан.

Советник Байдена заявил, что РФ и Китай не являются нерушимыми союзниками, так как Пекин занимает острожную позицию насчет войны.

"Они пытались позиционировать себя как не стоящих полностью на стороне России, когда дело доходит до войны в Украине", — резюмировал он.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

9 февраля представитель японской разведки сообщил, что Китай якобы начал "понемногу" оказывать военную поддержку России. 19 февраля сенатор США Линдси Грэм заявил, что Китай совершит "колоссальную ошибку", если решит предоставить военную помощь России.

20 февраля появились сообщения, что "мирный план", который намерен предложить Китай, скорее всего, будет содержать призыв к перемирию и прекращению военной помощи Украине.

22 февраля МИД Китая опроверг информацию о намерении КНР дать России оружие.

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Дмитро Гриниченко

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