Зеленский хочет встретиться с Си Цзиньпином. МИД Китая отвечает уклончиво: Связь со всеми

В Министерстве иностранных дел Китая прокомментировали заявление президента Владимира Зеленского о том, что он хочет встретиться с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом на брифинге сообщила спикер МИД КНР Мао Нин, цитирует ее газета The Guardian.

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По ее словам, позиция Китая по войне РФ против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом", является "последовательной и очень ясной".

"Суть в том, чтобы призвать к миру, содействовать диалогу и способствовать политическому урегулированию кризиса. Мы всегда поддерживали связь с заинтересованными сторонами, включая Украину", — заявила Мао Нин.

Ранее Зеленский сказал, что прежде всего планирует встретиться с Си Цзиньпином, а Китай должен поддерживать украинскую "формулу мира" и добиться вывода российских войск с территории Украины, если в КНР уважают суверенитет других государств.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

МИД Китая опубликовал "мирные" предложения по урегулированию войны РФ против Украины из 12 пунктов. Там общие фразы и призывы к переговорам.

В НАТО и США предостерегают, что Китай может согласиться на поставки оружия России для ведения войны против Украины. Также в СМИ появилась информация, что РФ ведет переговоры с китайской компанией о закупке 100 ударных беспилотников. В МИД КНР опровергают эту информацию.

Байден: Си Цзиньпин сказал — будущее Китая зависит от нас. За помощь РФ будут последствия.

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Дмитро Гриниченко

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