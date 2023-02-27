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Зеленский хочет встретиться с Си Цзиньпином. МИД Китая отвечает уклончиво: Связь со всеми

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27.02.2023, 10:28
Зеленский хочет встретиться с Си Цзиньпином. МИД Китая отвечает уклончиво: Связь со всеми - Фото
Мао Нин (Фото: EPA)

В Министерстве иностранных дел Китая прокомментировали заявление президента Владимира Зеленского о том, что он хочет встретиться с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом на брифинге сообщила спикер МИД КНР Мао Нин, цитирует ее газета The Guardian.

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По ее словам, позиция Китая по войне РФ против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом", является "последовательной и очень ясной". 

"Суть в том, чтобы призвать к миру, содействовать диалогу и способствовать политическому урегулированию кризиса. Мы всегда поддерживали связь с заинтересованными сторонами, включая Украину", — заявила Мао Нин.

Ранее Зеленский сказал, что прежде всего планирует встретиться с Си Цзиньпином, а Китай должен поддерживать украинскую "формулу мира" и добиться вывода российских войск с территории Украины, если в КНР уважают суверенитет других государств. 

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Читайте также: Зеленский увидел в "мирном плане" Китая пункты, с которыми согласен

Дмитро Гриниченко
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МИД КНР Китай война си цзиньпин Владимир Зеленский﻿ Мао Нин
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