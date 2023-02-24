Зеленский увидел в "мирном плане" Китая пункты, с которыми согласен

В "мирном плане" Китая есть некоторые пункты, с которыми Украина согласна, потому в этих вопросах Киев мог бы сотрудничать с Пекином, так как главная задача – консолидация мира для изоляции РФ. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, приуроченной к годовщине полномасштабной войны РФ против Украины.

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"Мне кажется, что это был не мирный план Китая – это была не резолюция и не декларация, это не инфраструктура для чего-то. Мне кажется, что Китай показал свои мысли по этому поводу. Китай начал говорить об Украине – я считаю, что это очень неплохо", – сказал Зеленский.

Однако он подчеркнул, что "слова словами", но вопрос в шагах – важно, к чему эти шаги приведут, и каковым будет результат для Украины.

"Я считаю, что там (в "мирном плане". – ред.) есть уважение к территориальной целостности. Там не сказано, какой страны, но нарушена территориальная целостность нашего государства", – отметил Зеленский.

Он отметил, что также в этом "мирном плане" есть упоминание о ядерной безопасности, что тоже очень важно и совпадает с интересами мира и Украины.

"Какие-то пункты есть, которые мне понятны. Есть мысли, с которыми я не соглашаюсь. И весь мир, мне кажется, не соглашается. Но, тем не менее, это уже что-то", – сказал Зеленский.

Президент считает, что так как мысли Китая и Украины по некоторым пунктам совпадают, то можно было сотрудничать с Пекином в этих вопросах: "Почему нет? Наша задача – собрать всех, чтобы изолировать одних".

МИД Китая опубликовал "мирные" предложения по урегулированию войны РФ против Украины из 12 пунктов. Там общие фразы и призывы к переговорам.

Советник президента США Салливан заявил, что Китай может остановиться на первом пункте своего "мирного" плана по урегулированию войны РФ против Украины, где сказано об уважении суверенитета.

Призыв Китая к мирным переговорам между Украиной и Россией "не вызывает особого доверия", заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Оксана Житнюк

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