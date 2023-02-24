Столтенберг отверг китайский "мирный план" и объяснил, почему нет доверия к КНР

Призыв Китая к мирным переговорам между Украиной и Россией "не вызывает особого доверия", заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Эстонию.

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На совместном брифинге с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьером Эстонии Каей Каллас генсека НАТО спросили о документе Китая из 12 пунктов, в котором содержится призыв к международному сообществу "создать условия и платформы" для возобновления переговоров.

"Китаю не доверяют, потому что они не смогли осудить незаконное вторжение в Украину, а также подписали за несколько дней до вторжения соглашение между президентом Си и президентом Путиным о безграничном партнерстве с Россией", – отметил Столтенберг.

В ответ на предполагаемую критику со стороны КНР по поводу поставок западного оружия в Украину он сказал, что "военная поддержка сегодня — это путь к достижению мирного соглашения завтра".

Генсек НАТО предостерег Китай от поставок России оружия, заявив, что это будет равносильно поддержке незаконной агрессивной войны РФ, что будет нарушением устава ООН.

"Мы внимательно следим за тем, что делает Китай, и мы видели признаки того, что они могут рассматривать возможность отправки смертоносной помощи в Россию. Это было бы очень большой ошибкой", – заявил Столтенберг.

МИД Китая опубликовал "мирные" предложения по урегулированию войны РФ против Украины из 12 пунктов. Там общие фразы и призывы к переговорам.

Советник президента США Салливан заявил, что Китай может остановиться на первом пункте своего "мирного" плана по урегулированию войны РФ против Украины, где сказано об уважении суверенитета.

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Оксана Житнюк

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