UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Китай уверяет, что не дает оружие РФ, но спрашивает, почему Запад вооружает ВСУ – Боррель

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 16:47
Китай уверяет, что не дает оружие РФ, но спрашивает, почему Запад вооружает ВСУ – Боррель - Фото
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель рассказал о своем разговоре с главой канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И, в котором тот заверил, что КНР не будет поставлять оружие России, но упрекнул, что Запад тем временем вооружает Украину. Об этом Боррель рассказал в ходе пресс-конференции в штаб-квартире НАТО.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На сегодняшнем совместном брифинге с главой МИД Дмитрием Кулебой и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Боррель сказал, что у него "личные хорошие отношения" с Ван И, и в Мюнхене у них состоялся откровенный разговор.

"Он четко мне сказал, что Китай не может предоставлять оружие странам, которые находятся в состоянии войны. Они не предоставляют оружие России. Это то, что он мне сказал, подчеркивая, что это принцип политики иностранных дел Китая", – сказал Боррель.

По его словам, дипломат Китая также заявил: "Почему вы спрашиваете меня об этом, когда вы помогаете Украине оружием?".

Глава европейской дипломатии в ответ объяснил китайскому коллеге разницу между вооружением РФ и помощью Украине, когда Европа и весь мир находятся в опасности из-за российской агрессии.

"Конечно, мы должны быть настороже. Но, насколько я знаю, нет доказательств [того, что Китай предоставляет России вооружение]", – сказал Боррель.

  • По данным NBC, Китай может предоставлять нелетальную помощь России для ведения войны против Украины, и в США опасаются, что далее КНР перейдет на поставки и летальной помощи.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай, что помощь России оружием "серьезно усложнит отношения с США".
  • Также ЕС предупредил Китай, что рассматривает поставки оружия России для войны против Украины как красную линию.

Читайте также: Боррель призвал отдать Украине боеприпасы из арсеналов армий ЕС

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай оружие ван и военная помощь Жозеп Боррель
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 