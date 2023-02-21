Китай уверяет, что не дает оружие РФ, но спрашивает, почему Запад вооружает ВСУ – Боррель

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель рассказал о своем разговоре с главой канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И, в котором тот заверил, что КНР не будет поставлять оружие России, но упрекнул, что Запад тем временем вооружает Украину. Об этом Боррель рассказал в ходе пресс-конференции в штаб-квартире НАТО.

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На сегодняшнем совместном брифинге с главой МИД Дмитрием Кулебой и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Боррель сказал, что у него "личные хорошие отношения" с Ван И, и в Мюнхене у них состоялся откровенный разговор.

"Он четко мне сказал, что Китай не может предоставлять оружие странам, которые находятся в состоянии войны. Они не предоставляют оружие России. Это то, что он мне сказал, подчеркивая, что это принцип политики иностранных дел Китая", – сказал Боррель.

По его словам, дипломат Китая также заявил: "Почему вы спрашиваете меня об этом, когда вы помогаете Украине оружием?".

Глава европейской дипломатии в ответ объяснил китайскому коллеге разницу между вооружением РФ и помощью Украине, когда Европа и весь мир находятся в опасности из-за российской агрессии.

"Конечно, мы должны быть настороже. Но, насколько я знаю, нет доказательств [того, что Китай предоставляет России вооружение]", – сказал Боррель.

По данным NBC, Китай может предоставлять нелетальную помощь России для ведения войны против Украины, и в США опасаются, что далее КНР перейдет на поставки и летальной помощи.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай, что помощь России оружием "серьезно усложнит отношения с США".

Также ЕС предупредил Китай, что рассматривает поставки оружия России для войны против Украины как красную линию.

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Оксана Житнюк

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