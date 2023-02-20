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ЕС призвал Китай не поставлять оружие России: Для наших отношений это будет красная линия

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 16:41
ЕС призвал Китай не поставлять оружие России: Для наших отношений это будет красная линия - Фото
Фото: EPA

Европейский Союз предупредил Китай, что рассматривает поставки оружия России для войны против Украины как красную линию. Об этом сказал верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель в понедельник.

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Боррель рассказал, что встречался с главой комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван I в минувшие выходные и лично сказал ему об этом.

"Я попросил его не делать этого. Я не только выразил нашу обеспокоенность, но и то, что для наших отношений это будет красная линия. Он сказал мне, что они не собираются этого делать, что они этого не планируют. Но мы будем сохранять бдительность ", – сказал Боррель журналистам.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".
  • 18 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Ван И сказал, что Китай готовит мирную инициативу для Украины и РФ.
  • На следующий день госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай, что помощь России оружием "серьезно усложнит отношения с США".

Читайте также: Зеленский: Китай пока не давал оружие России. Это может создать риск третьей мировой войны

Андрій Водяний
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Китай война оружие евросоюз ван и Жозеп Боррель
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