ЕС призвал Китай не поставлять оружие России: Для наших отношений это будет красная линия
Европейский Союз предупредил Китай, что рассматривает поставки оружия России для войны против Украины как красную линию. Об этом сказал верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель в понедельник.
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Боррель рассказал, что встречался с главой комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван I в минувшие выходные и лично сказал ему об этом.
"Я попросил его не делать этого. Я не только выразил нашу обеспокоенность, но и то, что для наших отношений это будет красная линия. Он сказал мне, что они не собираются этого делать, что они этого не планируют. Но мы будем сохранять бдительность ", – сказал Боррель журналистам.
- 18 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Ван И сказал, что Китай готовит мирную инициативу для Украины и РФ.
- На следующий день госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай, что помощь России оружием "серьезно усложнит отношения с США".
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