ЕС призвал Китай не поставлять оружие России: Для наших отношений это будет красная линия

Европейский Союз предупредил Китай, что рассматривает поставки оружия России для войны против Украины как красную линию. Об этом сказал верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель в понедельник.

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Боррель рассказал, что встречался с главой комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван I в минувшие выходные и лично сказал ему об этом.

"Я попросил его не делать этого. Я не только выразил нашу обеспокоенность, но и то, что для наших отношений это будет красная линия. Он сказал мне, что они не собираются этого делать, что они этого не планируют. Но мы будем сохранять бдительность ", – сказал Боррель журналистам.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

18 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Ван И сказал, что Китай готовит мирную инициативу для Украины и РФ.

На следующий день госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай, что помощь России оружием "серьезно усложнит отношения с США".

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Андрій Водяний

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