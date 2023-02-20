Зеленский: Китай пока не давал оружие России. Это может создать риск третьей мировой войны

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не видит, чтобы Китай передавал вооружения России. Об этом он сообщил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

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По его словам, он лично обратился к руководителям КНР с публичным призывом не оказывать никакой поддержки оккупантам в войне против Украины.

"Я надеюсь, что Пекин сохраняет прагматичную позицию, иначе мы рискуем третьей мировой войной, я думаю, они это прекрасно понимают. С начала 1990-х до Будапештского меморандума и всех соглашений, достигнутых с тех пор, Китай всегда выполнял свои обязательства", — сказал глава государства.

Он выразил надежду, что международное сообщество поддержит его мирный план из 10 пунктов, который предусматривает гарантии США, Китая и других крупных государств для обеспечения мировой безопасности.

"Я не думаю, что можно оставаться нейтральным, придется выбирать. Мой план заключается в глобальном мире. Наши отношения с Китаем всегда были превосходными, у нас были прочные экономические отношения на протяжении многих лет, и все заинтересованы в том, чтобы они не менялись", — заявил Зеленский.

Гарант подчеркнул, что глобальная задача — предотвращение любого риска ядерного конфликта.

"Мы не видим этого сегодня", — подчеркнул он, отвечая на вопрос, не видит ли Украина поставок вооружений Китаем в РФ.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

9 февраля представитель японской разведки сообщил, что Китай якобы начал "понемногу" оказывать военную поддержку России.

17 февраля лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что Китай объединился с Ираном, чтобы помогать РФ в войне против Украины.

19 февраля сенатор США Линдси Грэм заявил, что Китай совершит "колоссальную ошибку", если решит предоставить военную помощь России.

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Дмитро Гриниченко

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