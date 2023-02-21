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Кулеба, Боррель и Столтенберг обсудили наращивание производства оружия для Украины

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 15:55
Кулеба, Боррель и Столтенберг обсудили наращивание производства оружия для Украины - Фото
Йенс Столтенберг (фото - пресс-служба НАТО)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, верховный представитель ЕС Жозеп Боррель и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили необходимость наращивания производства оружия, улучшение системы закупок и продолжение поддержки Украины. Об этом заявил Столтенберг во время совместного брифинга, сообщает пресс-служба НАТО.

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Стороны договорились, что НАТО поможет Украине разработать эффективную, прозрачную и подотчетную систему закупок.

Также стороны договорились созвать встречу экспертов НАТО, ЕС и Украины по закупкам, "чтобы посмотреть, что еще мы можем сделать вместе, чтобы обеспечить Украину необходимым оружием".

Столтенберг сказал, что НАТО работает над наращиванием производства уже много месяцев.

"Мы должны ясно дать понять, что будущее Украины находится в евроатлантической семье. Когда война закончится, нам нужно создать долгосрочные механизмы безопасности Украины. Гарантировать, что Россия не продолжит подрывать европейскую безопасность. И разорвать порочный круг российской агрессии. Так что НАТО и дальше будет стоять за Украину. Столько, сколько потребуется", – сказал генсек.

  • 16 февраля стало известно, что Эстония предлагает странам ЕС совместно вложить 4 млрд евро в производство снарядов для Украины.
  • Она указала, что Украина использует в среднем от 60 000 до 210 000 артиллерийских снарядов в месяц, а Россия от 20 000 до 60 000 снарядов в сутки. Европейская оборонная промышленность имеет мощности для производства только 25 000 снарядов.
  • Пентагон в шесть раз увеличит производство 155-мм снарядов для Украины, а в феврале Армия США сообщила о подписании контрактов стоимостью $522 млн на их производство.

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Вадим Ребрина
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