Боррель призвал отдать Украине боеприпасы из арсеналов армий ЕС

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что ближайшие недели российско-украинской войны будут определяющими, и призвал европейские страны поделиться с Украиной боеприпасами из собственных арсеналов. Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник.

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Боррель заявил, что у России сейчас вдвое больше солдат для нового наступления, чем год назад, и использует по 50 000 артиллерийских снарядов в сутки.

Украине срочно нужны все доступные боеприпасы, чтобы она могла дать отпор, подчеркнул дипломат.

"У вас может быть оружие, но к оружию нужна пуля – особенно для танков и артиллерии", – объяснил он.

Боррель собирается через две недели на встрече министров обороны в Стокгольме предложить подробное предложение по увеличению производства и закупке боеприпасов в Европе.

"Но в ближайшие недели лучший способ обеспечить Украину боеприпасами – поделиться уже имеющимися запасами боеприпасов европейских армий. Мы не должны ждать, пока они будут изготовлены. Надо использовать то, что уже произведено и есть в запасах, или уже законтрактовано и будет произведено в ближайшие дни. Приоритетом должны быть поставки украинской армии – сколько сможем", – сказал дипломат.

16 февраля стало известно, что Эстония предлагает странам ЕС совместно вложить 4 млрд. евро в производство снарядов для Украины.

Она указала, что Украина использует в среднем от 60 000 до 210 000 артиллерийских снарядов в месяц, а Россия от 20 000 до 60 000 снарядов в сутки. Европейская оборонная промышленность имеет мощности для производства только 25 000 снарядов.

Пентагон в шесть раз увеличит производство 155-мм снарядов для Украины, а в феврале Армия США сообщила о подписании контрактов стоимостью $522 млн в их производство.

Андрій Водяний

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