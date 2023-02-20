UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Боррель призвал отдать Украине боеприпасы из арсеналов армий ЕС

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 23:14
Боррель призвал отдать Украине боеприпасы из арсеналов армий ЕС - Фото
Фото: EPA

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что ближайшие недели российско-украинской войны будут определяющими, и призвал европейские страны поделиться с Украиной боеприпасами из собственных арсеналов. Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Боррель заявил, что у России сейчас вдвое больше солдат для нового наступления, чем год назад, и использует по 50 000 артиллерийских снарядов в сутки.

Украине срочно нужны все доступные боеприпасы, чтобы она могла дать отпор, подчеркнул дипломат.

"У вас может быть оружие, но к оружию нужна пуля – особенно для танков и артиллерии", – объяснил он.

Боррель собирается через две недели на встрече министров обороны в Стокгольме предложить подробное предложение по увеличению производства и закупке боеприпасов в Европе.

"Но в ближайшие недели лучший способ обеспечить Украину боеприпасами – поделиться уже имеющимися запасами боеприпасов европейских армий. Мы не должны ждать, пока они будут изготовлены. Надо использовать то, что уже произведено и есть в запасах, или уже законтрактовано и будет произведено в ближайшие дни. Приоритетом должны быть поставки украинской армии – сколько сможем", – сказал дипломат.

  • 16 февраля стало известно, что Эстония предлагает странам ЕС совместно вложить 4 млрд. евро в производство снарядов для Украины.
  • Она указала, что Украина использует в среднем от 60 000 до 210 000 артиллерийских снарядов в месяц, а Россия от 20 000 до 60 000 снарядов в сутки. Европейская оборонная промышленность имеет мощности для производства только 25 000 снарядов.
  • Пентагон в шесть раз увеличит производство 155-мм снарядов для Украины, а в феврале Армия США сообщила о подписании контрактов стоимостью $522 млн в их производство.
Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
боеприпасы евросоюз Жозеп Боррель
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 