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НАТО видит признаки того, что Китай, возможно, планирует вооружить Россию – Столтенберг

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 19:48
НАТО видит признаки того, что Китай, возможно, планирует вооружить Россию – Столтенберг - Фото
Йенс Столтенберг (фото - пресс-служба НАТО)

НАТО видит "признаки" того, что Китай "рассматривает и, возможно, планирует" отправить оружие в Россию для использования в войне против Украины, и призывает не делать этого. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг в интервью агентству Reuters.

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"Мы не видели никаких поставок летальной помощи из Китая в Россию, но мы видели признаки того, что они рассматривают и, возможно, планируют это", сказал Столтенберг.

"Вот почему Соединенные Штаты и другие союзники очень четко предостерегают от этого. И Китай, конечно же, не должен поддерживать незаконную войну России", добавил он.

Столтенберг сказал, что Китай является членом Совета безопасности ООН, и что война России против Украины нарушает Устав ООН.

"Основной принцип этой хартии уважать целостность других наций и не вторгаться в другую страну с сотнями тысяч военнослужащих. Конечно, Китай не должен быть частью этого", сказал он.

  • 9 февраля представитель японской разведки сообщил, что Китай якобы начал "понемногу" оказывать военную поддержку России. 19 февраля сенатор США Линдси Грэм заявил, что Китай совершит "колоссальную ошибку", если решит предоставить военную помощь России. 
  • 20 февраля появились сообщения, что "мирный план", который намерен предложить Китай, скорее всего, будет содержать призыв к перемирию и прекращению военной помощи Украине.
  • 22 февраля МИД Китая опроверг информацию о намерении КНР дать России оружие.

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Вадим Ребрина
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Китай оружие нато йенс столтенберг
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