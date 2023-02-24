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ЕС о "мирном" плане Китая: Пекин принял сторону, когда выбрал неограниченную дружбу с РФ

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 13:04
ЕС о
Урсула фон де Ляйен (Фото: EPA)

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен холодно приняла "мирный" план урегулирования войны РФ против Украины от Китая. Об этом она сообщила во время визита в Таллин, цитирует ее газета The Guardian.

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По ее словам, предложения Китая стоит рассматривать только на определенном фоне его действий. 

"И это тот фон, на котором Китай принял сторону, подписав, например, соглашение о неограниченной дружбе прямо перед тем, как началось вторжение России в Украину", — сказала она.

Ляйен отметила, что Европейский союз рассмотрит документ КНР именно в таком контексте.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Читайте также: Китай опубликовал "мирный" план из 12 пунктов. Там общие фразы и призывы к переговорам

Дмитро Гриниченко
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Китай война урсула фон дер ляйен еврокомиссия переговоры с россией
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