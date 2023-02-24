ЕС о "мирном" плане Китая: Пекин принял сторону, когда выбрал неограниченную дружбу с РФ

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен холодно приняла "мирный" план урегулирования войны РФ против Украины от Китая. Об этом она сообщила во время визита в Таллин, цитирует ее газета The Guardian.

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По ее словам, предложения Китая стоит рассматривать только на определенном фоне его действий.

"И это тот фон, на котором Китай принял сторону, подписав, например, соглашение о неограниченной дружбе прямо перед тем, как началось вторжение России в Украину", — сказала она.

Ляйен отметила, что Европейский союз рассмотрит документ КНР именно в таком контексте.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Советник президента США Салливан заявил, что Китай может остановиться на первом пункте своего "мирного" плана по урегулированию войны РФ против Украины, где сказано об уважении суверенитета.

9 февраля представитель японской разведки сообщил, что Китай якобы начал "понемногу" оказывать военную поддержку России. 19 февраля сенатор США Линдси Грэм заявил, что Китай совершит "колоссальную ошибку", если решит предоставить военную помощь России.

22 февраля МИД Китая опроверг информацию о намерении КНР дать России оружие.

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Дмитро Гриниченко

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