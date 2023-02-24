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Зеленский засыпал вопросами журналистку КНР и сделал вывод, что Китай – за "формулу мира"

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 20:10
Зеленский засыпал вопросами журналистку КНР и сделал вывод, что Китай – за
Володимир Зеленський (Фото - пресслужба президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что Китай должен поддерживать украинскую "формулу мира" и добивиться вывода российских войск с территории Украины, если в КНР уважают суверенитет других государств. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, приуроченной к годовщине полномасштабной войны РФ против Украины.

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Журналистка из Китая спросила Зеленского о том, что можно было бы сделать для того, чтобы "геополитически отдаленные" от Украины страны вроде КНР, Индии, южноафриканских государств стали на сторону Украины.

В ответ Зеленский сказал, что прежде всего планирует встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином, и это будет полезно для обеих стран и для ситуации с безопасностью в мире. Он подчеркнул, что у Украины с Китаем большой товарообмен, потому есть заинтересованность в сохранении экономических отношений.

Президент считает, что так как исторически Китай уважает территориальную целостность других государств, он должен сделать все, чтобы войска РФ покинули украинские земли, так как в этом и заключается уважение к суверенитету.

Он спросил у журналистки, согласна ли она с тем, что это правильно. Она ответила утвердительно. Потом Зеленский спросил у нее, согласна ли она, что нельзя убивать гражданских людей, что нельзя оккупировать ядерную станцию, что нужно уважать статус ООН и международное право. Журналистка утвердительно кивала в ответ на все вопросы.

"Можете сказать, что Китай соглашается? Это говорит о том, что Китай поддерживает "формулу мира" Украины. Вы соглашаетесь? Видите, у нас очень много общих взглядов", – сказал президент.  

  • МИД Китая опубликовал "мирные" предложения по урегулированию войны РФ против Украины из 12 пунктов. Там общие фразы и призывы к переговорам.
  • В НАТО и США предостерегают, что Китай может согласиться на поставки оружия России для ведения войны против Украины. Также в СМИ появилась информация, что РФ ведет переговоры с китайской компанией о закупке 100 ударных беспилотников. В МИД КНР опровергают эту информацию.

Читайте также: Зеленский увидел в "мирном плане" Китая пункты, с которыми согласен

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война годовщина
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