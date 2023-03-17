МИД КНР: Си Цзиньпин поедет к Путину, чтобы "призывать к миру и содействовать переговорам"
В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что глава КНР Си Цзиньпин поедет в Москву к диктатору Владимиру Путину, чтобы "призывать к миру и содействовать переговорам". Об этом на брифинге сообщил спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, цитирует его CNN.
По его словам, визит Си в Москву "направлен на мир", а Китай будет отстаивать свою "объективную и беспристрастную позицию".
"Позиция Китая сводится к одному предложению, которое заключается в том, чтобы призвать к миру и содействовать переговорам", — заявил Ван Вэньбинь.
Он отметил, что КНР "всегда занимала благоразумную и ответственную позицию", а также контролировала экспорт военных и гражданских товаров двойного назначения.
Также китайский спикер косвенно подверг критике США и западных союзников Украины за "односторонние санкции без основания Совбеза ООН", что фактически является призывом к отмене санкций против РФ, так как она является постоянным членом Совбеза ООН и имеет право вето.
- Разведки США и союзников в последние недели предупреждают, что Китай рассматривает возможность отправки военной помощи России, тем самым поддержав ее войну против Украины. Пекин это отрицает.
- МИД Китая опубликовал "мирные" предложения по урегулированию войны РФ против Украины из 12 пунктов. Там общие фразы и призывы к переговорам.
- Байден: Си Цзиньпин сказал — будущее Китая зависит от нас. За помощь РФ будут последствия.
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