МИД КНР: Си Цзиньпин поедет к Путину, чтобы "призывать к миру и содействовать переговорам"

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что глава КНР Си Цзиньпин поедет в Москву к диктатору Владимиру Путину, чтобы "призывать к миру и содействовать переговорам". Об этом на брифинге сообщил спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, цитирует его CNN.

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По его словам, визит Си в Москву "направлен на мир", а Китай будет отстаивать свою "объективную и беспристрастную позицию".

"Позиция Китая сводится к одному предложению, которое заключается в том, чтобы призвать к миру и содействовать переговорам", — заявил Ван Вэньбинь.

Он отметил, что КНР "всегда занимала благоразумную и ответственную позицию", а также контролировала экспорт военных и гражданских товаров двойного назначения.

Также китайский спикер косвенно подверг критике США и западных союзников Украины за "односторонние санкции без основания Совбеза ООН", что фактически является призывом к отмене санкций против РФ, так как она является постоянным членом Совбеза ООН и имеет право вето.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Разведки США и союзников в последние недели предупреждают, что Китай рассматривает возможность отправки военной помощи России, тем самым поддержав ее войну против Украины. Пекин это отрицает.

МИД Китая опубликовал "мирные" предложения по урегулированию войны РФ против Украины из 12 пунктов. Там общие фразы и призывы к переговорам.

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Дмитро Гриниченко

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