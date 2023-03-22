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Пекин спросили, почему Си игнорирует Зеленского. Ответили – все "последовательно и ясно"

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2023, 13:33
Пекин спросили, почему Си игнорирует Зеленского. Ответили – все
Ван Вэньбин (фото - EPA)

Китай продолжает утверждать, что "поддерживает связь со всеми сторонами", хотя его лидер Си Цзиньпин за время большой войны России против Украины не нашел времени поговорить с президентом Владимиром Зеленским. Представитель МИД КНР Ван Вэньбин на брифинге не ответил прямо на соответствующий вопрос Sky News.

Журналист указал, что Си и российский диктатор Владимир Путин провели настолько "теплую и дружелюбную" встречу в Москве, что это "вынуждает некоторых усомниться в том, что Пекин действительно нейтрален в вопросе Украины", особенно с учетом, что Си не желает общаться с Зеленским, но активно общается с Путиным.

Дипломат, как и неоднократно ранее, не стал отвечать на вопрос, почему так происходит, ограничившись следующим: "Наша позиция по украинскому вопросу последовательна и ясна. Китай поддерживает связь со всеми сторонами".

Вэньбин неоднократно за брифинг повторял, что все, что нужно знать о позиции Китая по войне, изложено в его "мирном плане". По мнению Вэньбина, этот компактный список из 12 пунктов "всесторонне и систематически раскрывает позицию" Пекина.

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На вопрос, "готов ли Китай работать с США" для продвижения мирных переговоров между Россией и Украиной, представитель МИД КНР заявил, что "Китай готов работать с международным сообществом" и посоветовал спросить США, "готовы ли они к мирным переговорам".

Дипломат и его коллеги по МИД, как и другие чиновники Китая, игнорируют в высказываниях о переговорах субъектность Украины: суть их сообщений в том, что "Вашингтону нужно договариваться с Москвой", – о том, чтобы учитывать мнение Киева, речь в высказываниях властей КНР не идет.

Спикера попросили оценить то, что 20 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай, вместо того чтобы осудить Россию, "предоставляет России дипломатическое прикрытие". Он ответил, что Китай "не несет ответственности за создание украинского кризиса, не является стороной кризиса и не предоставлял оружия ни одной из сторон конфликта", и традиционно заявил, что во всем, всегда и везде в мире "виноваты США".

Также Вэньбин добавил, что "и Китай, и Россия <...> стремятся к большей демократии в международных отношениях".

Євген Пилипенко
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Владимир Зеленский Китай си цзиньпин
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