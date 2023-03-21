Китай передал России дронов на сумму более $12 млн с 2022 года – NYT

После 24 февраля 2022 года Китай продал России беспилотников и запчастей к ним на сумму свыше $12 млн. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на собеседников в двух китайских компаниях, производящих дроны и чиновников США.

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Издание отмечает, что речь идет о более чем 70 китайских экспортерах, которые с начала полномасштабной войны России против Украины продали стране-агрессору 26 различных марок БПЛА.

В Белом доме говорят, что это свидетельствует о "тихом сотрудничестве" между этими странами.

По данным NYT, продукция от самого известного производителя дронов DJI, а также ряда меньших компаний часто поступала через мелких посредников и экспортеров.

Представитель DJI заявил, что компания "не может найти никаких записей" о каких-либо прямых продажах в Россию с 16 апреля 2022 года, и что они будут "расследовать" участие других фирм, которые могли продавать россиянам дроны и запчасти.

СПРАВКА. В 2020 году Министерство торговли США добавило DJI в черный список, запрещающий американским компаниям продавать технологии без прямого разрешения. Эта мера мало повлияла на доминирование DJI в отрасли, и, согласно таможенным данным, продукция компании составляла почти половину поставок китайских беспилотников в Россию. Часть из них была продана непосредственно DJI через iFlight Technology, дочернюю компанию DJI.

Представители другой компании Autel с дочерними компаниями в США, Германии и Италии также заявили, что якобы не знают о каких-либо продажах в Россию и проводят внутреннее расследование по этому поводу.

Однако пишут журналисты, что экспортеры продали БПЛА от Autel почти на $2 млн, последняя партия была отгружена в феврале 2023 года.

20 марта 2023 года в Главном управлении разведки заявили, что пока не видят никаких признаков того, что Китай поставляет вооружение России.

21 марта в МИД Китая открестились от вопроса, поставляет ли страна боеприпасы в Россию.

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Мілана Головань

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