На сегодня факты поставок Китаем оружия России не зафиксированы – ГУР

По состоянию на сегодняшний день Главное управление разведки Минобороны не зафиксировало фактов поставки Китаем оружия России. Об этом сказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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"Об оружии сейчас речь не идет, и таких фактов не зафиксировано", – сказал Юсов.

На напоминание журналиста о публикации издания Politico, в которой говорилось, что Китай поставляет оружие России, представитель ГУР сказал, что обнародуется много разнообразной информации – она вся проверяется, к ней относятся очень серьезно.

"Но по состоянию на сейчас, фактов такого сотрудничества и такой передачи не зафиксировано. Да, есть случаи, когда режим Путина закупает через открытые источники те самые дроны, которые можно купить на Aliexpress, товары гражданского предназначения, микросхемы, платы, чипы которых можно использовать – это все есть. Но если говорить о поставках оружия, то по состоянию на сегодня такие факты не зафиксированы. Безусловно, Украина изучает этот вопрос и следит за этим", – сказал Юсов.

Он назвал приезд Си Цзиньпина в Москву визитом лидера сильной страны к режиму, который терпит геополитическое поражение и находится в экономическом и внешнеполитическом тупике.

"Как прагматичный геополитический игрок, китайский лидер и Китай будут усиливать свои позиции в регионе и на территории так называемой Российской Федерации, защищая собственные экономические и другие национальные интересы", – сказал Юсов.

По словам представителя ГУР, Россия все меньше будет представать в роли субъекта, все больше будет зависимой от других игроков, а режим Путина будет продолжать слабеть.

Разведки США и союзников в последние недели предупреждали, что Китай рассматривает возможность отправки военной помощи России, тем самым поддержав ее войну против Украины. Пекин это отрицает.

16 марта Politico написало, что компании Китая продавали РФ в 2022 году винтовки, детали для дронов и бронежилеты.

Наталія Медведєва

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