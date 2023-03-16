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Компании Китая продали РФ в 2022 году винтовки, детали для дронов и бронежилеты – Politico

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2023, 22:24
Компании Китая продали РФ в 2022 году винтовки, детали для дронов и бронежилеты – Politico - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Китайские компании, в том числе связанные с правительством в Пекине, отправили в Россию 1000 штурмовых винтовок и другое оборудование, которое может быть использовано в военных целях, включая детали для дронов и бронежилеты. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на торговые и таможенные данные.

По данным издания, поставки происходили в период с июня по декабрь 2022 года.

В материале говорится, что China North Industries Group Corporation Limited, один из крупнейших государственных оборонных подрядчиков Китая, в июне 2022 года отправил винтовки российской компании Техкрим. Винтовки CQ-A, созданные по образцу M16, но обозначенные в данных как "гражданские охотничьи ружья", используются  военизированной полицией в Китае и вооруженными силами в Филиппинах, Южном Судане и Парагвае.

Согласно данным СМИ, в конце 2022 года российские организации также получили 12 партий запчастей для беспилотников от китайских компаний и более 12 тонн китайских бронежилетов через Турцию.

"Хотя таможенные данные не показывают, что Пекин продает Москве большое количество оружия специально для помощи в военных действиях, они показывают, что Китай поставляет российским компаниям ранее неучтенное оборудование "двойного назначения" — коммерческие предметы, которые также могут быть использованы на поле боя в Украине", – говорится в публикации.

Также сообщается, что компания Da-Jiang Innovations Science & Technology Co. (DJI) в ноябре и декабре 2022 года отправляла небольшому российскому дистрибьютору запчасти для дронов (аккумуляторы и камеры) через Объединенные Арабские Эмираты.

Согласно таможенным данным, в декабре прошлого года России удалось импортировать более 800 тонн бронежилетов на сумму около $10 млн. Эти бронежилеты были изготовлены турецкой компанией Ariteks, и большинство из них было импортировано непосредственно из Турции, хотя некоторые партии прибыли в Россию через ОАЭ, пишут журналисты.

В Politico утверждают, что Россия также импортировала бронежилеты китайской компании  Xinxing Guangzhou Import & Export Co.

В материале сказано, что торговые данные также показывают, что российская государственная оборонная компания Рособоронэкспорт с 2022 года импортирует микрочипы, тепловизоры и запасные части, такие как газотурбинный двигатель, из разных стран – от Китая до Сербии и Мьянмы.

  • 25 февраля 2023 года в НАТО заявили, что видят "признаки" того, что Китай "рассматривает и, возможно, планирует" отправить оружие в Россию для использования в войне против Украины, и призывают не делать этого.
  • 2 марта МИД Китая обвинил США в "раздувании огня и лжи" из-за поставок вооружений Украине.
  • 3 марта представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Китай пока не поставлял оружие России для войны против Украины, но этот вопрос пока еще не снят с обсуждения. 

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Оксана Житнюк
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Китай война винтовка
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