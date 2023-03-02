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МИД Китая обвиняет США в "раздувании огня и лжи" из-за поставок вооружений Украине

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2023, 10:31
МИД Китая обвиняет США в
Мао Нин (Фото: EPA) 

Министерство иностранных дел Китая обвинило США в "раздувании огня" из-за военной помощи Украине в ответ на критику "мирного" плана Пекина. Об этом на брифинге сообщила спикер МИД КНР Мао Нин, цитирует ее китайское пропагандистское агентство Global Times.

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По ее словам, именно США поставляют Украине вооружения, "раздувая огонь и распространяя ложную информацию, против чего решительно выступает Китай".

"США должны задуматься о себе и перестать вводить людей в заблуждение", — сказала Мао Нин.

Такие комментарии прозвучали в ответ на критику "мирного" плана Китая со стороны государственного секретаря Энтони Блинкена.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

  • 20 февраля появились сообщения, что "мирный план", который намерен предложить Китай, скорее всего, будет содержать призыв к перемирию и прекращению военной помощи Украине.
  • 22 февраля МИД Китая опроверг информацию о намерении КНР дать России оружие.
  • Советник президента США Салливан заявил, что Китай может остановиться на первом пункте своего "мирного" плана по урегулированию войны РФ против Украины, где говорится об уважении суверенитета.

Читайте также: Россия и Китай оказались в изоляции среди стран G20 по вопросу войны в Украине — Госдеп

Дмитро Гриниченко
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Китай война пропаганда военная помощь переговоры с россией Энтони Блинкен Мао Нин
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