МИД Китая обвиняет США в "раздувании огня и лжи" из-за поставок вооружений Украине
Министерство иностранных дел Китая обвинило США в "раздувании огня" из-за военной помощи Украине в ответ на критику "мирного" плана Пекина. Об этом на брифинге сообщила спикер МИД КНР Мао Нин, цитирует ее китайское пропагандистское агентство Global Times.
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По ее словам, именно США поставляют Украине вооружения, "раздувая огонь и распространяя ложную информацию, против чего решительно выступает Китай".
"США должны задуматься о себе и перестать вводить людей в заблуждение", — сказала Мао Нин.
Такие комментарии прозвучали в ответ на критику "мирного" плана Китая со стороны государственного секретаря Энтони Блинкена.
- 20 февраля появились сообщения, что "мирный план", который намерен предложить Китай, скорее всего, будет содержать призыв к перемирию и прекращению военной помощи Украине.
- 22 февраля МИД Китая опроверг информацию о намерении КНР дать России оружие.
- Советник президента США Салливан заявил, что Китай может остановиться на первом пункте своего "мирного" плана по урегулированию войны РФ против Украины, где говорится об уважении суверенитета.
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