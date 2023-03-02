МИД Китая обвиняет США в "раздувании огня и лжи" из-за поставок вооружений Украине

Министерство иностранных дел Китая обвинило США в "раздувании огня" из-за военной помощи Украине в ответ на критику "мирного" плана Пекина. Об этом на брифинге сообщила спикер МИД КНР Мао Нин, цитирует ее китайское пропагандистское агентство Global Times.

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По ее словам, именно США поставляют Украине вооружения, "раздувая огонь и распространяя ложную информацию, против чего решительно выступает Китай".

"США должны задуматься о себе и перестать вводить людей в заблуждение", — сказала Мао Нин.

Такие комментарии прозвучали в ответ на критику "мирного" плана Китая со стороны государственного секретаря Энтони Блинкена.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

20 февраля появились сообщения, что "мирный план", который намерен предложить Китай, скорее всего, будет содержать призыв к перемирию и прекращению военной помощи Украине.

22 февраля МИД Китая опроверг информацию о намерении КНР дать России оружие.

Советник президента США Салливан заявил, что Китай может остановиться на первом пункте своего "мирного" плана по урегулированию войны РФ против Украины, где говорится об уважении суверенитета.

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Дмитро Гриниченко

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