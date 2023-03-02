Россия и Китай оказались в изоляции среди стран G20 по вопросу войны в Украине — Госдеп

В Государственном департаменте США заявили, что РФ и Китай оказались в изоляции среди стран G20 относительно вопроса войны в Украине. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Нед Прайс.

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Ему задали вопрос о том, что на недавней встрече министров финансов G20 группа не смогла опубликовать совместное коммюнике, поскольку Россия и Китай были против использования в коммюнике слова "война".

По его словам, переговоры об итоговом коммюнике продолжаются, а вопросы безопасности имеют последствия для всех сфер, которые волнуют страны G20.

"G20 полна решимости добиться прогресса, решать и противостоять этим общим вызовам, и в той мере, в какой внутри G20 существуют разногласия, это Россия и Китай оказались в изоляции", — сказал Прайс.

Представитель Госдепа заявил, что необходимо дождаться итогов обсуждений на этой неделе.

20 февраля появились сообщения, что "мирный план", который намерен предложить Китай, скорее всего, будет содержать призыв к перемирию и прекращению военной помощи Украине.

22 февраля МИД Китая опроверг информацию о намерении КНР дать России оружие.

Советник президента США Салливан заявил, что Китай может остановиться на первом пункте своего "мирного" плана по урегулированию войны РФ против Украины, где говорится об уважении суверенитета.

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Дмитро Гриниченко

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