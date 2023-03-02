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Россия и Китай оказались в изоляции среди стран G20 по вопросу войны в Украине — Госдеп

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2023, 08:22
Россия и Китай оказались в изоляции среди стран G20 по вопросу войны в Украине — Госдеп - Фото
Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: EPA)

В Государственном департаменте США заявили, что РФ и Китай оказались в изоляции среди стран G20 относительно вопроса войны в Украине. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Нед Прайс.

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Ему задали вопрос о том, что на недавней встрече министров финансов G20 группа не смогла опубликовать совместное коммюнике, поскольку Россия и Китай были против использования в коммюнике слова "война". 

По его словам, переговоры об итоговом коммюнике продолжаются, а вопросы безопасности имеют последствия для всех сфер, которые волнуют страны G20.

"G20 полна решимости добиться прогресса, решать и противостоять этим общим вызовам, и в той мере, в какой внутри G20 существуют разногласия, это Россия и Китай оказались в изоляции", — сказал Прайс.

Представитель Госдепа заявил, что необходимо дождаться итогов обсуждений на этой неделе. 

  • 20 февраля появились сообщения, что "мирный план", который намерен предложить Китай, скорее всего, будет содержать призыв к перемирию и прекращению военной помощи Украине.
  • 22 февраля МИД Китая опроверг информацию о намерении КНР дать России оружие.
  • Советник президента США Салливан заявил, что Китай может остановиться на первом пункте своего "мирного" плана по урегулированию войны РФ против Украины, где говорится об уважении суверенитета.

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Дмитро Гриниченко
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Россия Китай война госдеп G20 Нед Прайс
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