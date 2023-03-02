Россия и Китай оказались в изоляции среди стран G20 по вопросу войны в Украине — Госдеп
В Государственном департаменте США заявили, что РФ и Китай оказались в изоляции среди стран G20 относительно вопроса войны в Украине. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Нед Прайс.
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Ему задали вопрос о том, что на недавней встрече министров финансов G20 группа не смогла опубликовать совместное коммюнике, поскольку Россия и Китай были против использования в коммюнике слова "война".
По его словам, переговоры об итоговом коммюнике продолжаются, а вопросы безопасности имеют последствия для всех сфер, которые волнуют страны G20.
"G20 полна решимости добиться прогресса, решать и противостоять этим общим вызовам, и в той мере, в какой внутри G20 существуют разногласия, это Россия и Китай оказались в изоляции", — сказал Прайс.
Представитель Госдепа заявил, что необходимо дождаться итогов обсуждений на этой неделе.
- 20 февраля появились сообщения, что "мирный план", который намерен предложить Китай, скорее всего, будет содержать призыв к перемирию и прекращению военной помощи Украине.
- 22 февраля МИД Китая опроверг информацию о намерении КНР дать России оружие.
- Советник президента США Салливан заявил, что Китай может остановиться на первом пункте своего "мирного" плана по урегулированию войны РФ против Украины, где говорится об уважении суверенитета.
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