UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Эстония: Активизировались "миротворцы" — Китай и Лукашенко. При победе переговоры не нужны

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2023, 16:32
Эстония: Активизировались
Ханно Певкур (Фото: EPA)

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что в случае изгнания российских оккупантов из Украины переговоры потеряют необходимость. Об этом он сообщил в интервью ТСН, комментируя "мирные" заявления Китая и диктатора Беларуси Александра Лукашенко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, он обеспокоен "мирными предложениями" Китая, так как в Пекине должны решить, на чьей они стороне. 

"Если они хотят быть вместе со странами, которые ценят мир, основанный на правилах, и ценят мир в мире, тогда они должны сказать это очень громко и ничего не давать России", — сказал Певкур.

Он отметил, что Лукашенко также хочет быть "миротворцем" вместе с КНР, однако важно, чего хочет Украина, которая будет завершать войну, возвращая свои территории. 

"Тогда нам не потребуются мирные переговоры. Нам просто нужно дать Украине уверенность в будущем. Что свобода гарантирована. Вероятно, это будет членство в НАТО. Но когда РФ уйдет из Украины, нам не нужны переговоры. И остальной мир должен принять эту позицию", — резюмировал министр. 

Читайте также: Китай опубликовал "мирный" план из 12 пунктов. Там общие фразы и призывы к переговорам

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай война александр лукашенко эстония переговоры с россией Ханно Певкур
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 