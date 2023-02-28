Эстония: Активизировались "миротворцы" — Китай и Лукашенко. При победе переговоры не нужны

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что в случае изгнания российских оккупантов из Украины переговоры потеряют необходимость. Об этом он сообщил в интервью ТСН, комментируя "мирные" заявления Китая и диктатора Беларуси Александра Лукашенко.

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По его словам, он обеспокоен "мирными предложениями" Китая, так как в Пекине должны решить, на чьей они стороне.

"Если они хотят быть вместе со странами, которые ценят мир, основанный на правилах, и ценят мир в мире, тогда они должны сказать это очень громко и ничего не давать России", — сказал Певкур.

Он отметил, что Лукашенко также хочет быть "миротворцем" вместе с КНР, однако важно, чего хочет Украина, которая будет завершать войну, возвращая свои территории.

"Тогда нам не потребуются мирные переговоры. Нам просто нужно дать Украине уверенность в будущем. Что свобода гарантирована. Вероятно, это будет членство в НАТО. Но когда РФ уйдет из Украины, нам не нужны переговоры. И остальной мир должен принять эту позицию", — резюмировал министр.

Советник президента США Салливан заявил, что Китай может остановиться на первом пункте своего "мирного" плана по урегулированию войны РФ против Украины, где говорится об уважении суверенитета.

9 февраля представитель японской разведки сообщил, что Китай якобы начал "понемногу" оказывать военную поддержку России. 19 февраля сенатор США Линдси Грэм заявил, что Китай совершит "колоссальную ошибку", если решит предоставить военную помощь России.

22 февраля МИД Китая опроверг информацию о намерении КНР дать России оружие.

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