Си Цзиньпин понял, что россияне идиоты. КНР не будет давать им оружие — советник Залужного
Глава КНР Си Цзиньпин понял, что Россия и Иран — это "ось идиотов", а поэтому Китай не будет поставлять вооружения РФ, как это делает Тегеран. Об этом заявил специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс, цитирует его портал Speka.
По его словам, критики поставок вооружений Украине, которые используют риторику, что если США дадут ракеты ATACMS, то Иран даст ракеты России, не понимают, что Тегеран и так даст Москве все что сможет.
"Китай не будет поставлять России оружие так, как Иран. Си Цзиньпин изучил ошибки Путина в Украине и, очевидно, решил не приобщаться к "оси идиотов", которую создали Россия и Иран", — сказал Райс.
Он отметил, что если бы россиянам удалось захватить Киев за несколько дней, то Китай атаковал бы Тайвань, но сейчас в Пекине понимают, что союзники готовы.
"Действия в этом направлении, как и открытая помощь России, настроят против него большинство мира", — резюмировал советник Залужного.
По данным WSJ, Си Цзиньпин якобы планирует поговорить с президентом Владимиром Зеленским впервые с начала полномасштабной войны России против Украины.
- Разведки США и союзников в последние недели предупреждают, что Китай рассматривает возможность отправки военной помощи России, тем самым поддержав ее войну против Украины. Пекин это отрицает.
- По данным Reuters, глава КНР планирует поехать в Москву на следующей неделе, чтобы встретиться с диктатором Владимиром Путиным.
- США призывали Китай к разговору Си Цзиньпина с Зеленским, но Украина пока не подтверждает.
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