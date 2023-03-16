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Си Цзиньпин понял, что россияне идиоты. КНР не будет давать им оружие — советник Залужного

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2023, 13:41
Си Цзиньпин понял, что россияне идиоты. КНР не будет давать им оружие — советник Залужного - Фото
Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Глава КНР Си Цзиньпин понял, что Россия и Иран — это "ось идиотов", а поэтому Китай не будет поставлять вооружения РФ, как это делает Тегеран. Об этом заявил специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс, цитирует его портал Speka.

По его словам, критики поставок вооружений Украине, которые используют риторику, что если США дадут ракеты ATACMS, то Иран даст ракеты России, не понимают, что Тегеран и так даст Москве все что сможет. 

"Китай не будет поставлять России оружие так, как Иран. Си Цзиньпин изучил ошибки Путина в Украине и, очевидно, решил не приобщаться к "оси идиотов", которую создали Россия и Иран", — сказал Райс.

Он отметил, что если бы россиянам удалось захватить Киев за несколько дней, то Китай атаковал бы Тайвань, но сейчас в Пекине понимают, что союзники готовы. 

"Действия в этом направлении, как и открытая помощь России, настроят против него большинство мира", — резюмировал советник Залужного.

По данным WSJ, Си Цзиньпин якобы планирует поговорить с президентом Владимиром Зеленским впервые с начала полномасштабной войны России против Украины.

Читайте также: США: Китай поддерживал РФ в войне, он может на нее повлиять. Ждем разговор Си и Зеленского

Дмитро Гриниченко
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Россия Китай война Иран владимир путин си цзиньпин военная помощь дэн райс
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