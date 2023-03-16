Си Цзиньпин понял, что россияне идиоты. КНР не будет давать им оружие — советник Залужного

Глава КНР Си Цзиньпин понял, что Россия и Иран — это "ось идиотов", а поэтому Китай не будет поставлять вооружения РФ, как это делает Тегеран. Об этом заявил специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс, цитирует его портал Speka.

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По его словам, критики поставок вооружений Украине, которые используют риторику, что если США дадут ракеты ATACMS, то Иран даст ракеты России, не понимают, что Тегеран и так даст Москве все что сможет.

"Китай не будет поставлять России оружие так, как Иран. Си Цзиньпин изучил ошибки Путина в Украине и, очевидно, решил не приобщаться к "оси идиотов", которую создали Россия и Иран", — сказал Райс.

Он отметил, что если бы россиянам удалось захватить Киев за несколько дней, то Китай атаковал бы Тайвань, но сейчас в Пекине понимают, что союзники готовы.

"Действия в этом направлении, как и открытая помощь России, настроят против него большинство мира", — резюмировал советник Залужного.

По данным WSJ, Си Цзиньпин якобы планирует поговорить с президентом Владимиром Зеленским впервые с начала полномасштабной войны России против Украины.

Разведки США и союзников в последние недели предупреждают, что Китай рассматривает возможность отправки военной помощи России, тем самым поддержав ее войну против Украины. Пекин это отрицает.

По данным Reuters, глава КНР планирует поехать в Москву на следующей неделе, чтобы встретиться с диктатором Владимиром Путиным.

США призывали Китай к разговору Си Цзиньпина с Зеленским, но Украина пока не подтверждает.

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Дмитро Гриниченко

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