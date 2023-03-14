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США: Китай поддерживал РФ в войне, он может на нее повлиять. Ждем разговор Си и Зеленского

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 08:34
США: Китай поддерживал РФ в войне, он может на нее повлиять. Ждем разговор Си и Зеленского - Фото
Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Спикер Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что разговор главы КНР Си Цзиньпина и президента Владимира Зеленского нужен из-за того, что Китай может повлиять на Россию. Об этом он сказал на брифинге.

По его словам, США хотели бы увидеть разговор Зеленского и Си, так как у Китая есть серьезные отношения с Россией и рычаги воздействия на нее. 

"Мы хотели бы, чтобы страны по всему миру использовали эти рычаги, чтобы помочь побудить россиян положить конец этой жестокой агрессивной войне, положить конец насилию и убийствам", — сказал Прайс.

Он отметил, что США пока не видели, чтобы КНР влияла на РФ, так как несмотря на заявления о "нейтралитете", Пекин поддерживал агрессию Москвы экономически, политически, дипломатически и риторически. 

"Это было повторение опасных сообщений и лжи, которые мы слышали от Москвы. Поэтому мы хотели бы, чтобы КНР использовала имеющиеся у нее рычаги, чтобы положить конец этому вторжению. Подождем и посмотрим, будет ли разговор между Си и Зеленским", — резюмировал спикер Госдепа.

По данным WSJ, Си Цзиньпин якобы планирует поговорить с президентом Владимиром Зеленским впервые с начала полномасштабной войны России против Украины.

Читайте также: Зеленский засыпал вопросами китайскую журналистку и сделал вывод, что Пекин – за Украину

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Китай война госдеп си цзиньпин переговоры с россией Нед Прайс
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