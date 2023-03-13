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Си Цзиньпин планирует поговорить с Зеленским впервые с начала большой войны — WSJ

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 13:28
Си Цзиньпин планирует поговорить с Зеленским впервые с начала большой войны — WSJ - Фото
Си Цзиньпин (фото - ЕРА)

Китайский лидер Си Цзиньпин якобы планирует поговорить с президентом Владимиром Зеленским впервые с начала полномасштабной войны России против Украины. Вероятно, это произойдет уже после его потенциального визита в Москву на следующей неделе ради встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Такую информацию, ссылаясь на источники, сообщила газета The Wall Street Journal.

"По словам некоторых людей", пишет издание, встреча Си с Зеленским, как ожидается, состоится виртуально, по видеосвязи.

LIGA.net направила запрос о комментарии в Офис президента.

Издание полагает, что прямой разговор Си с Зеленским, если состоится, "станет важным шагом в попытках Пекина сыграть роль миротворца, что до сих пор воспринималось в Европе скептически".

"Это также укрепит репутацию Пекина как глобального влиятельного посредника после того, как на прошлой неделе он способствовал неожиданному дипломатическому прорыву между Саудовской Аравией и Ираном", – добавили журналисты.

WSJ отмечает, что Си рассматривает возможность посещения других европейских стран в рамках своей поездки в Россию, хотя его маршрут еще не подтвержден.

Этот заграничный вояж станет первым для 69-летнего Си после того, как он "переизбрался" на третий срок в качестве главы Китая.

Ранее японское издание Nikkei Asia со ссылкой на собственные источники сообщило, что Си хочет представить Путину "мирный план Китая", но одновременно в Пекине не хотят терять Украину.

Євген Пилипенко, Юрій Смірнов
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Владимир Зеленский Китай геополитика переговоры си цзиньпин
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