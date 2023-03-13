"Обе страны извлекают выгоду". Китайский премьер высказался за сотрудничество КНР и США

В первом большом обращении новый премьер Госсовета КНР Ли Цян выступил за сотрудничество Китая и США, заявив, что две мировые державы "могут многого добиться, работая вместе". Так его слова передает государственное агентство КНР Синьхуа.

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Выступая на пресс-конференции после завершения ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей, Ли отметил, сославшись на статистику китайской стороны, что двусторонняя торговля между КНР и США в 2022 году достигла рекордного уровня почти в $760 млрд.

"Китай и Соединенные Штаты экономически тесно переплетены, и обе страны извлекли выгоду из развития другой стороны", – добавил он.

Сославшись на свой личный опыт работы в Шанхае, новый (с 11 марта) премьер Китая сказал, что "все" старшие менеджеры многонациональных корпораций, с которыми он разговаривал, "с оптимизмом" смотрят на будущее как Шанхая, так и Китая в целом, и "все они считают, что сотрудничество — это верный путь к беспроигрышным результатам".

"Окружение и подавление ни в чьих интересах", – сказал 63-летний премьер КНР, повторив недавние слова китайского лидера Си Цзиньпина.

В речи Ли упоминал неких "людей в США", которые "в последние годы трубят о разрыве связей с Китаем": "Но мне интересно, сколько людей действительно могут извлечь выгоду из такого рода хайпа".

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Євген Пилипенко

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