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Генерал, находящийся под санкциями США за покупку оружия у РФ, возглавил Минобороны Китая

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12.03.2023, 10:56
Генерал, находящийся под санкциями США за покупку оружия у РФ, возглавил Минобороны Китая - Фото
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Сегодня, 12 марта, в Китае назначили нового министра обороны. Им стал генерал Ли Шанфу, который находится под санкциями США за покупку оружия у России. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, генерал Ли Шанфу, назначенный в воскресенье новым министром обороны Китая, является ветераном усилий Народно-освободительной армии Китая (НОАК) по модернизации – США ввели против него санкции за приобретение оружия в России.

Сообщается, что должность главы Минобороны в китайской системе считается в значительной степени дипломатической и церемониальной.

В то же время назначение Ли не прошло незамеченным, поскольку сейчас Вашингтон настаивает на восстановлении военного диалога и коммуникаций, которые испортились из-за реакции Пекина на визит на Тайвань в августе 2022 года спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Ли Шанфу – аэрокосмический инженер, работавший в китайской спутниковой программе.

В 2016 году Ли был назначен заместителем командующего тогда еще новыми Силами стратегической поддержки НОАК — элитным органом, которому было поручено ускорить развитие космического и кибернетического потенциала Китая.

Затем он был назначен главой отдела разработки оборудования Центральной военной комиссии (CMC), руководящего органа обороны Китая, возглавляемого Си Цзиньпином.

Он попал под санкции Госдепартамента США в сентябре 2018 года в связи с закупкой в 2017 году 10 боевых самолетов Су-35 и оборудования, относящегося к зенитно-ракетному комплексу С-400, у Рособоронэкспорта.

Официальный представитель Пентагона подполковник Марти Майнерс сказал, что американские военные не могут комментировать сообщения СМИ о смене руководства Китая, но он ясно выразил желание поддерживать связь с НОАК.

"Открытые линии связи могут помочь нам управлять рисками, избегать просчетов и ответственно управлять конкуренцией", – сказал Майнерс.

Эксперты считают, что Китай сочтет такую позицию США уступкой и попытается воспользоваться ей для представления санкций как незначительных.

В качестве министра обороны генерал Ли также, вероятно, будет тесно связан с военными отношениями в Азии, посещая встречи азиатских лидеров обороны и участвуя в неформальном диалоге по безопасности в Сингапуре.

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Наталія Медведєва
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Китай си цзиньпин
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