Си Цзиньпин назначил нового премьер-министра Китая. Им стал один из его протеже

Глава КНР Си Цзиньпин назначил нового премьер-министра страны, которым стал Ли Цян. Об этом сообщило пропагандистское агентство Синьхуа, которое контролируется компартией Китая.

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Китайцы заявляют, что 11 марта Си подписал указ о назначении Ли Цяна премьером Госсовета КНР на 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей в Пекине.

Ли Цян считается протеже Си Цзиньпина, в 2004-2007 годах он работал в провинции Чжэцзян под руководством нынешнего главы КНР. С октября 2017 по 28 октября 2022 года — глава Шанхайского горкома партии.

После 20-го съезда КПК в октябре 2022 года Ли Цян был избран членом Постоянного комитета Политбюро 20-го созыва.

Ранее Си был единогласно избран главой КНР на третий срок, он принес "присягу на верность" на Конституции Китая. Он станет первым главой КНР со времен Мао Цзэдуна, который будет править страной более 10 лет.

Разведки США и союзников в последние недели предупреждают, что Китай рассматривает возможность отправки военной помощи России, тем самым поддержав ее войну против Украины. Пекин это отрицает.

1 марта в Вашингтоне заявили, что Китай тратит на пророссийскую пропаганду больше, чем сама Россия.

Глава КНР Си Цзиньпин хочет представить "мирный" план Пекина диктатору Владимиру Путину, вместе с тем Китай не хочет "терять" Украину.

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Дмитро Гриниченко

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