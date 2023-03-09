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Си Цзиньпин хочет представить Путину "мирный" план. Также не хочет терять Украину — Nikkei

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2023, 11:19
Си Цзиньпин хочет представить Путину
Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Глава КНР Си Цзиньпин хочет представить "мирный" план Пекина диктатору Владимиру Путину, одновременно Китай не хочет "терять" Украину. Об этом сообщило японское издание Nikkei Asia со ссылкой на собственные источники.

В материале сказано, что КНР хочет сохранить дружеские отношения с Украиной, так как Пекин при помощи Украины купил первый в своем флоте авианосец — это была платформа советского производства, которую переоборудовали. 
"Вместе с Россией мы не можем позволить себе потерять Украину", — сказал источник в китайском правительстве.
Отмечается, что "мирный" план Китая включает в себя положение о восстановлении экономики, что указывает на рассмотрение Пекином финансовой помощи Украине. 
Конечная цель КНР состоит в том, чтобы Пекин играл ведущую роль в прекращении войны, Си рассматривает возможность принять предложение Путина и приехать в Москву, чтобы презентовать диктатору "мирный" план. 

Это сделало бы Китай истинным собеседником в вопросе о прекращении огня и поставило бы его в выгодное положение, позволяющее привлечь на свою сторону страны Глобального Юга, утверждает издание. 

  • Разведки США и союзников в последние недели предупреждают, что Китай рассматривает возможность отправки военной помощи России, тем самым поддержав ее войну против Украины.
  • Пекин это отрицает.
  • 1 марта в Вашингтоне заявили, что Китай тратит на пророссийскую пропаганду больше, чем сама Россия.

Читайте также: Китай считает, что война закончится летом, ставит на РФ. Отсюда и "мирный" план — Nikkei

Дмитро Гриниченко
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