Си Цзиньпин хочет представить Путину "мирный" план. Также не хочет терять Украину — Nikkei

Глава КНР Си Цзиньпин хочет представить "мирный" план Пекина диктатору Владимиру Путину, одновременно Китай не хочет "терять" Украину. Об этом сообщило японское издание Nikkei Asia со ссылкой на собственные источники.

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В материале сказано, что КНР хочет сохранить дружеские отношения с Украиной, так как Пекин при помощи Украины купил первый в своем флоте авианосец — это была платформа советского производства, которую переоборудовали.

"Вместе с Россией мы не можем позволить себе потерять Украину", — сказал источник в китайском правительстве.

Отмечается, что "мирный" план Китая включает в себя положение о восстановлении экономики, что указывает на рассмотрение Пекином финансовой помощи Украине.

Конечная цель КНР состоит в том, чтобы Пекин играл ведущую роль в прекращении войны, Си рассматривает возможность принять предложение Путина и приехать в Москву, чтобы презентовать диктатору "мирный" план.

Это сделало бы Китай истинным собеседником в вопросе о прекращении огня и поставило бы его в выгодное положение, позволяющее привлечь на свою сторону страны Глобального Юга, утверждает издание.

Разведки США и союзников в последние недели предупреждают, что Китай рассматривает возможность отправки военной помощи России, тем самым поддержав ее войну против Украины.

Пекин это отрицает.

1 марта в Вашингтоне заявили, что Китай тратит на пророссийскую пропаганду больше, чем сама Россия.

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Дмитро Гриниченко

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