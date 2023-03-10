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Си Цзиньпин единогласно избран главой Китая в третий раз. Он принес "присягу на верность"

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2023, 06:31
Си Цзиньпин единогласно избран главой Китая в третий раз. Он принес
Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Си Цзиньпин был единогласно избран главой КНР на третий срок, он принес "присягу на верность" на Конституции Китая. Об этом сообщило пропагандистское агентство Синьхуа, которое контролируется Компартией КНР.

На проходящей в Пекине 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей Си был единогласно избран председателем КНР и председателем Центрального военного совета Китая.

Он принес "присягу на верность" конституции КНР в Доме народных собраний в Пекине. 

Заместителем главы КНР стал Хань Чжэн.

Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва стал Чжао Лэцзи.

Со времен Дэн Сяопина в Китае действовало ограничение в два срока на этом посту, но в 2018 году оно по инициативе Си было отменено. Он станет первым главой КНР со времен Мао Цзэдуна, который будет править страной более 10 лет. Лидер Китая избирается сроком на пять лет. Си Цзиньпин возглавляет КНР с марта 2013 года.

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Дмитро Гриниченко
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Китай си цзиньпин компартия
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