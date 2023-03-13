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Си Цзиньпин планирует поехать к Путину в Москву уже на следующей неделе — Reuters

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 10:13
Си Цзиньпин планирует поехать к Путину в Москву уже на следующей неделе — Reuters - Фото
Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Глава КНР Си Цзиньпин планирует поехать в Москву на следующей неделе, чтобы встретиться с диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, передает The Guardian.

По словам собеседников журналистов, знакомых с вопросом, уже на следующей неделе Си может приехать в Москву. 

В министерстве иностранных дел Китая, а также в Кремле не стали комментировать данный вопрос.

Информированные дипломатические источники также отказались говорить, ссылаясь на деликатность. 

Ранее японское издание Nikkei Asia со ссылкой на собственные источники сообщило, что Си хочет представить Путину "мирный" план Китая, но одновременно в Пекине не хотят терять Украину.

  • Разведки США и союзников в последние недели предупреждают, что Китай рассматривает возможность отправки военной помощи России, тем самым поддержав ее войну против Украины.
  • Пекин это отрицает.
  • 1 марта в Вашингтоне заявили, что Китай тратит на пророссийскую пропаганду больше, чем сама Россия.

Читайте также: Китай считает, что война закончится летом, ставит на РФ. Отсюда и "мирный" план — Nikkei

Дмитро Гриниченко
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Китай война владимир путин си цзиньпин переговоры с россией
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