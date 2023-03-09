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Китай будет поддерживать РФ для борьбы с Америкой, но есть ограничения — разведка США

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2023, 14:46
Китай будет поддерживать РФ для борьбы с Америкой, но есть ограничения — разведка США - Фото
Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: EPA)

Китай будет и дальше поддерживать партнерство с Россией, чтобы противостоять США, но у Пекина есть ограничения. Об этом заявила директор национальной разведки США Аврил Хейнс на слушаниях в сенатском комитете, цитирует ее газета The New York Times.

По ее словам, цель ослабления мощи и влияния США является одно из причин, по которой Китай продолжает укреплять партнерские отношения с Россией.

Разведка заявляет, что несмотря на международную изоляцию Москвы, Китай продолжит сотрудничество с РФ, чтобы попытаться бросить вызов США. 

"Это не просто временное партнерство, но у него есть некоторые ограничения. Мы не видим, чтобы они стали союзниками, как мы с союзниками по НАТО", — сказала Хейнс.

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Дмитро Гриниченко
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