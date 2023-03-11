Си Цзиньпин должен поговорить с Зеленским, если Китай хочет мира в Украине — МИД Канады

Если КНР реально хочет мира в Украине, то ее лидер Си Цзиньпин должен поговорить с президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, цитирует ее La Presse.

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По ее словам, Китай заявляет, что хочет сыграть свою роль в прекращении войны РФ против Украины, в таком случае Си должен взять трубку телефона и поговорить с Зеленским.

Она отметила, что обсуждала данный вопрос с главой МИД Китая Цинь Ганом в кулуарах саммита G20 в Индии.

"Мы призываем Китай обеспечить, чтобы Си провел беседу с президентом Зеленским. Между ними не было телефонных разговоров с 24 февраля 2022 года", — заявила Жоли.

Дипломат подчеркнула, что Китай должен и может сыграть свою роль не только помогая России.

Ранее Зеленский сказал, что прежде всего планирует встретиться с Си Цзиньпином, а Китай должен поддерживать украинскую "формулу мира" и добиться вывода российских войск с территории Украины, если в КНР уважают суверенитет других государств.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

МИД Китая опубликовал "мирные" предложения по урегулированию войны РФ против Украины из 12 пунктов. Там общие фразы и призывы к переговорам.

В НАТО и США предостерегают, что Китай может согласиться на поставки оружия России для ведения войны против Украины. Также в СМИ появилась информация, что РФ ведет переговоры с китайской компанией о закупке 100 ударных беспилотников. В МИД КНР опровергают эту информацию.

Байден: Си Цзиньпин сказал — будущее Китая зависит от нас. За помощь РФ будут последствия.

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Дмитро Гриниченко

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