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Си Цзиньпин должен поговорить с Зеленским, если Китай хочет мира в Украине — МИД Канады

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2023, 09:41
Си Цзиньпин должен поговорить с Зеленским, если Китай хочет мира в Украине — МИД Канады - Фото
Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Если КНР реально хочет мира в Украине, то ее лидер Си Цзиньпин должен поговорить с президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, цитирует ее La Presse.

По ее словам, Китай заявляет, что хочет сыграть свою роль в прекращении войны РФ против Украины, в таком случае Си должен взять трубку телефона и поговорить с Зеленским.

Она отметила, что обсуждала данный вопрос с главой МИД Китая Цинь Ганом в кулуарах саммита G20 в Индии. 

"Мы призываем Китай обеспечить, чтобы Си провел беседу с президентом Зеленским. Между ними не было телефонных разговоров с 24 февраля 2022 года", — заявила Жоли.

Дипломат подчеркнула, что Китай должен и может сыграть свою роль не только помогая России. 

Ранее Зеленский сказал, что прежде всего планирует встретиться с Си Цзиньпином, а Китай должен поддерживать украинскую "формулу мира" и добиться вывода российских войск с территории Украины, если в КНР уважают суверенитет других государств. 

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

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Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Китай война канада си цзиньпин переговоры с россией мелани жоли
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