США призывали Китай к разговору Си Цзиньпина с Зеленским, но Украина пока не подтверждает

США выступают за прямой контакт между китайским лидером Си Цзиньпином и президентом Владимиром Зеленским, однако Украина пока не подтверждает, что данная коммуникация действительно запланирована. Об этом в комментарии журналистам сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейкоб Салливан.

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Комментируя появившуюся в WSJ информацию о том, что китайский лидер якобы планирует поговорить с Зеленским впервые с начала полномасштабной войны России против Украины, Салливан сказал, что Штаты призывали Пекин к этому разговору – как публично, так и в частных беседах.

Однако, по словам Салливана, американские официальные лица говорили сегодня с украинскими коллегами, и в Украине сказали, что официально не получали подтверждения того, что между лидерами состоится телефонный звонок или видеоконференция.

Он выразил надежду, что коммуникациями между Си и Зеленским все же состоится.

Салливан подчеркнул, что Штаты выступают за такой разговор, так как считают, что лидер Китая должен услышать и украинскую точку зрения, а не только российскую.

Разведки США и союзников в последние недели предупреждают, что Китай рассматривает возможность отправки военной помощи России, тем самым поддержав ее войну против Украины. Пекин это отрицает.

По данным Reuters, глава КНР планирует поехать в Москву на следующей неделе, чтобы встретиться с диктатором Владимиром Путиным.

По данным WSJ, Си Цзиньпин якобы планирует поговорить с Зеленским впервые с начала полномасштабной войны России против Украины.

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Оксана Житнюк

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