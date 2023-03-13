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США призывали Китай к разговору Си Цзиньпина с Зеленским, но Украина пока не подтверждает

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 23:08
США призывали Китай к разговору Си Цзиньпина с Зеленским, но Украина пока не подтверждает - Фото
Джейк Салливан (фото - ЕРА)

США выступают за прямой контакт между китайским лидером Си Цзиньпином и президентом Владимиром Зеленским, однако Украина пока не подтверждает, что данная коммуникация действительно запланирована. Об этом в комментарии журналистам сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейкоб Салливан.

Комментируя появившуюся в WSJ информацию о том, что китайский лидер якобы планирует поговорить с Зеленским впервые с начала полномасштабной войны России против Украины, Салливан сказал, что Штаты призывали Пекин к этому разговору – как публично, так и в частных беседах.

Однако, по словам Салливана, американские официальные лица говорили сегодня с украинскими коллегами, и в Украине сказали, что официально не получали подтверждения того, что между лидерами состоится телефонный звонок или видеоконференция. 

Он выразил надежду, что коммуникациями между Си и Зеленским все же состоится.

Салливан подчеркнул, что Штаты выступают за такой разговор, так как считают, что лидер Китая должен услышать и украинскую точку зрения, а не только российскую.

  • Разведки США и союзников в последние недели предупреждают, что Китай рассматривает возможность отправки военной помощи России, тем самым поддержав ее войну против Украины. Пекин это отрицает.
  • По данным Reuters, глава КНР планирует поехать в Москву на следующей неделе, чтобы встретиться с диктатором Владимиром Путиным.
  • По данным WSJ, Си Цзиньпин якобы планирует поговорить с Зеленским впервые с начала полномасштабной войны России против Украины.

Читайте также: Зеленский засыпал вопросами китайскую журналистку и сделал вывод, что Пекин – за Украину

Оксана Житнюк
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Китай Владимир Зеленский Джейк Салливан си цзиньпин
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