Китай пока не поставлял оружие России, но вопрос не снят с обсуждения – Белый дом

Китай пока не поставлял оружие России для войны против Украины, но этот вопрос все еще не снят с обсуждения. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью Tagesspiegel.

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Кирби отметил, что Китай и Россия поддерживают отношения.

"Как видно из публичных комментариев, эти отношения продолжаются и будут поддерживаться. Я не могу сказать, почему китайцы думают, что это в их интересах. По крайней мере, мы убеждены в обратном", – сказал представитель Белого дома.

На вопрос о возможных поставках оружия Китая России Кирби ответил, что в Пекине пока не приняли окончательного решения по этому поводу, но и не прекратили обсуждать такую возможность.

"Китай не снял вопрос с обсуждения, но и ничего не сделал. Поэтому я не хочу рассуждать о возможных последствиях", – сказал представитель администрации президента США.

По его словам, Белый дом в частном порядке сказал китайцам, что не считает, что такой шаг отвечает их интересам.

"Не может быть, чтобы в интересах Китая встать на сторону Путина, когда он убивает украинский народ", – сказал Кирби.

НАТО видит "признаки" того, что Китай "рассматривает и, возможно, планирует" отправить оружие в Россию для использования в войне против Украины, и призывает не делать этого.

9 февраля представитель японской разведки сообщил, что Китай якобы начал "постепенно" оказывать военную поддержку России.

2 марта МИД Китая обвинил США в "раздувании огня и лжи" из-за поставок вооружений Украине.

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Наталія Медведєва

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