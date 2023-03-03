Данилов о поставках Китаем вооружения России: Ему это не нужно от слова совсем

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью РБК-Украина заявил, что Китай не будет поставлять России вооружение, поскольку "ему это не нужно от слова совсем".

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По словам чиновника, Москва якобы манипулирует Пекином и пытается втянуть его в войну России против Украины.

"Для чего Китай будет становиться на сторону России и снабжать ее оружием? Чтобы получить огромные проблемы, попасть под те или иные ограничения? Конечно, Китай этого делать не будет, ему это не нужно от слова совсем", — сказал Данилов.

Он добавил, что "нейтральная" позиция, которую Китай занимает, в этом случае "является абсолютно правильной и взвешенной", несмотря на то, что Украина хотела бы, чтобы помощь была на ее стороне.

"Мы очень хотим, чтобы все понимали, что войну надо называть войной, а слово "конфликт" немного не для данного процесса. Но еще раз подчеркиваю, у каждой страны свое видение, как они видят развитие, которое будет происходить завтра или в ближайшее время", – объяснил он.

Секретарь СНБО также подчеркнул свое мнение тем, что "все хотят сотрудничать только с сильными", а Россия "оказалась слабой и недееспособной страной".

27 февраля 2023 года Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что он не видит никаких признаков, свидетельствующих о том, что Китай передает России вооружение.

В интервью РБК-Украина Данилов также заявил, что "задушил бы" российского диктатора Владимира Путина.

Еще он сказал, что у россиян больше нет возможности уничтожить украинцев, но это не значит, что они откажутся от цели.

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Мілана Головань

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