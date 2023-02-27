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В ГУР не видят признаков того, что Китай передает России вооружение

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2023, 18:35
В ГУР не видят признаков того, что Китай передает России вооружение - Фото
Кирилл Буданов (скриншот видео)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что он не видит никаких признаков, свидетельствующих о том, что Китай передает России вооружение, в то же время активной страной в этом вопросе остается Иран. Об этом он сказал в интервью Голосу Америки.

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"Я не разделяю такое мнение. На сегодняшний день не думаю, что Китай согласится на передачу вооружений России. Я не вижу никаких признаков, свидетельствующих о том, что даже оговариваются такие вещи", — сказал он.

Буданов добавил, что он руководитель разведки и опирается "не на мысль отдельных людей, при всем уважении к ним, а только на факты".

"Фактов таких я не вижу", — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, откуда Россия еще может черпать запасы для продолжения войны в Украине, глава ГУР ответил, что фактически почти единственной страной, которая действительно передает более-менее серьезные вооружения, является Иран.

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"Была информация: что-то там шло из Северной Кореи, но у нас нет тому подтверждения. И нет никакого случая, когда мы зафиксировали бы, что какое-то вооружение, пришедшее из Северной Кореи, вот здесь оно было использовано. Возможно, еще мы этого просто не видели или оно идет на какие-то другие, как говорится, нужды", — рассказал Буданов.

Он также подчеркнул, что сейчас у России значительные проблемы в том, чтобы заказать у каких-либо стран вооружения.

"Сербия, на которую так все в России надеялись, отказала в передачах вооружений. Есть определенные попытки купить через третьи страны – более-менее масштабно ввезти вооружение. Сейчас пробуют с Мьянмой. Что из этого получится, увидим со временем. Но по факту Россия в вопросе вооружений ограничена, скажем так, Ираном. По состоянию на сейчас", — сказал глава украинской разведки.

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Мілана Головань
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Китай Иран вооружение гур мо Кирилл Буданов
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