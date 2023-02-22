Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов назвал три главных поражения и три победы Украины в войне против России. Об этом Буданов сказал в интервью Forbes.

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Прежде чем ответить на вопрос о том, какие три главных поражения и три победы Украины в войне против России, начальник ГУР уточнил, что он выразит свою субъективную точку зрения.

"Первое крупнейшее поражение – временное поражение Украины в районе Северодонецка. Вторая – первый период войны, когда была проломлена линия в районе Волновахи. И третий – это будет общий ответ – это то, что мы допустили в 2014 году временную оккупацию Донецкой и Луганской областей, автономной республики Крым. Вот три самых больших наших поражения, но они все исправлены", – сказал Буданов.

После этого глава военной разведки перечислил три основных победы Украины.

"Победы это отбрасывание врага с Киевского направления, это действия на Харьковском направлении и возвращение контроля над городом Херсон", – сказал он.

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Наталія Медведєва

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