Буданов назвал три главных поражения и три победы Украины в войне против России
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов назвал три главных поражения и три победы Украины в войне против России. Об этом Буданов сказал в интервью Forbes.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Прежде чем ответить на вопрос о том, какие три главных поражения и три победы Украины в войне против России, начальник ГУР уточнил, что он выразит свою субъективную точку зрения.
"Первое крупнейшее поражение – временное поражение Украины в районе Северодонецка. Вторая – первый период войны, когда была проломлена линия в районе Волновахи. И третий – это будет общий ответ – это то, что мы допустили в 2014 году временную оккупацию Донецкой и Луганской областей, автономной республики Крым. Вот три самых больших наших поражения, но они все исправлены", – сказал Буданов.
После этого глава военной разведки перечислил три основных победы Украины.
"Победы это отбрасывание врага с Киевского направления, это действия на Харьковском направлении и возвращение контроля над городом Херсон", – сказал он.
- Российские оккупанты окружили Волноваху в первые дни полномасштабного вторжения.
- На стыке марта и апреля 2022 года украинские военны освободили Киевскую область от российских оккупантов.
- В июне Буданов сказал, что отступление от Северодонецка украинских сил было тактическим и организованным, оно нужно для стратегической победы.
- В начале сентября украинские войска освободили Харьковскую область.
- В начале ноября был освобожден Херсон и часть области на правом берегу Днепра.
Читайте также: Буданов: Решающие бои будут в середине-конце весны. Сейчас 70-я минута матча, счет 1:1
Комментарии