UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Буданов назвал три главных поражения и три победы Украины в войне против России

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2023, 10:15
Буданов назвал три главных поражения и три победы Украины в войне против России - Фото
Кирилл Буданов (Фото: ГУР МО)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов назвал три главных поражения и три победы Украины в войне против России. Об этом Буданов сказал в интервью Forbes.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Прежде чем ответить на вопрос о том, какие три главных поражения и три победы Украины в войне против России, начальник ГУР уточнил, что он выразит свою субъективную точку зрения.

"Первое крупнейшее поражение – временное поражение Украины в районе Северодонецка. Вторая – первый период войны, когда была проломлена линия в районе Волновахи. И третий – это будет общий ответ – это то, что мы допустили в 2014 году временную оккупацию Донецкой и Луганской областей, автономной республики Крым. Вот три самых больших наших поражения, но они все исправлены", – сказал Буданов.

После этого глава военной разведки перечислил три основных победы Украины.

"Победы это отбрасывание врага с Киевского направления, это действия на Харьковском направлении и возвращение контроля над городом Херсон", – сказал он.

Читайте также: Буданов: Решающие бои будут в середине-конце весны. Сейчас 70-я минута матча, счет 1:1

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Кирилл Буданов гур война
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 