В Донецкой ОВГА работают над организацией "зеленого коридора" в Волноваху
По сообщениям военных, за Мариуполь и Волноваху идут бои, пишет глава Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.
"По состоянию на 9 утра Мариуполь и Волноваха остаются самыми горячими точками в Донецкой области. Работаю над предоставлением зеленого коридора – для завоза в Волноваху гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов, воды, а также для эвакуации жителей", – говорит Кириленко.
Важно напомнить, ранее вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук констатировала, что Россия обстреливает гуманитарные коридоры.
"Не смотря ни на что, игнорируя наши просьбы дать возможность вывезти женщин, детей, сирот, маломобильных граждан. Как результат – среди гражданских есть раненые", – говорила чиновница.
Поэтому сложно эвакуировать людей из зоны временно оккупированных территорий и линии столкновения, подчеркнула Верещук.
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