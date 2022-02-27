UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ контролирует Волноваху, но оккупанты блокируют город – спикер Донецкой ОВГА

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 15:57

Со вчерашнего дня вблизи Волновахи идет военное противостояние. На момент публикации город контролируют ВСУ, сообщает LIGA.Life спикер Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко.

"Артобстрелы не прекращаются второй день. Ситуация менялась очень быстро. Была информация, что русские войска заходили на окраины, затем их отбивали", – рассказывает она.

ВСУ контролирует Волноваху, но оккупанты блокируют город – спикер Донецкой ОВГА


Игнатченко считает, что оккупанты будут наступать и дальше. Для них Волноваха стратегически важна.

"Если взять Волноваху – это создает дополнительные опасности для Мариуполя. Волноваха также – ключевая железнодорожная станция", – объясняет спикер Донецкой областной военной администрации.

Она подчеркнула: сейчас "орки" фактически заблокировали город с разных сторон.

Поэтому нельзя привезти хлеб, продукты и т.д.

Местные в основном сидят по подвалам. Мобильная связь тоже плохая, с Водафоном были проблемы, получше работал Киевстар и Лайф, говорит Игнатчненко.

"Даже если работает мобильная связь, подзарядить телефоны людям тяжело, поскольку нет электричества, перебиты трансформаторные подстанции", – говорит она.

В городе также несколько суток нет воды, проблемы с газом.

ВСУ контролирует Волноваху, но оккупанты блокируют город – спикер Донецкой ОВГА

При этом, в городе работает больница. Несмотря на то, что оккупанты попали в лор-отделение и женскую консультацию.

"Врачи – герои, вышли на работу, принимают раненых. Единственное, не ездит "скорая". То есть, оказывают помощь тем, кто дошел до больницы", – рассказывает Игнатченко.


По ее информации, в настоящее время в центральной больнице Волновахи находится 11 человек.

Пока обстрелы продолжаются, ГСЧС не может эвакуировать население.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ірина Петренко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
волноваха полномасштабная война с россией
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 