ВСУ контролирует Волноваху, но оккупанты блокируют город – спикер Донецкой ОВГА

Со вчерашнего дня вблизи Волновахи идет военное противостояние. На момент публикации город контролируют ВСУ, сообщает LIGA.Life спикер Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко.



"Артобстрелы не прекращаются второй день. Ситуация менялась очень быстро. Была информация, что русские войска заходили на окраины, затем их отбивали", – рассказывает она.

Игнатченко считает, что оккупанты будут наступать и дальше. Для них Волноваха стратегически важна.

"Если взять Волноваху – это создает дополнительные опасности для Мариуполя. Волноваха также – ключевая железнодорожная станция", – объясняет спикер Донецкой областной военной администрации.



Она подчеркнула: сейчас "орки" фактически заблокировали город с разных сторон.



Поэтому нельзя привезти хлеб, продукты и т.д.



Местные в основном сидят по подвалам. Мобильная связь тоже плохая, с Водафоном были проблемы, получше работал Киевстар и Лайф, говорит Игнатчненко.



"Даже если работает мобильная связь, подзарядить телефоны людям тяжело, поскольку нет электричества, перебиты трансформаторные подстанции", – говорит она.



В городе также несколько суток нет воды, проблемы с газом.

При этом,. Несмотря на то, что оккупанты попали в лор-отделение и женскую консультацию."Врачи – герои, вышли на работу, принимают раненых. Единственное, не ездит "скорая". То есть, оказывают помощь тем, кто дошел до больницы", – рассказывает Игнатченко.



По ее информации, в настоящее время в центральной больнице Волновахи находится 11 человек.

Пока обстрелы продолжаются, ГСЧС не может эвакуировать население.

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Ірина Петренко

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