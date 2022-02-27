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ВСУ полностью контролируют Харьков: идет зачистка, враг сдается и бросает технику – ОГА

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 13:42
ВСУ полностью контролируют Харьков: идет зачистка, враг сдается и бросает технику – ОГА - Фото
Харьков (Фото - МГ Объектив)

Украинские войска полностью контролируют Харьков: идет зачистка города, войска России сдаются и бросают технику. Об этом сообщил в Telegram глава местной облгосадминистрации Олег Синегубов.

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"Контроль над Харьковом полностью наш! Работают ВСУ, Нацполиция, тероборона, идет полная зачистка города от врага", – заявил он.

По его словам, российские оккупанты абсолютно деморализованы. Непосредственно в Харькове группы по 5-10 человек бросают технику и сдаются, когда видят бойцов ВСУ.

Также под полным контролем ВСУ находится Чугуев – пригород Харькова. Украинские флаги размещены на всех админзданиях.

Наступление врага продолжается в Липецком, Волчанском и Богодуховском направлениях. ВСУ ведут активную борьбу на своих позициях.

Журналист LIGA.net пообщался с одним из защитников Харькова. Боевой дух – на высоте. Говорит, что наши бойцы сыты, одеты, все есть. "Даем п****ы оккупантам", – заявил он.

Также советник главы МВД Антон Геращенко публикует видео уничтоженных оккупантов на улицах города и перепуганных пленных.

Марк Сировой
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ВСУ война Харьков чугуев войска россии
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