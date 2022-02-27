ВСУ полностью контролируют Харьков: идет зачистка, враг сдается и бросает технику – ОГА
Украинские войска полностью контролируют Харьков: идет зачистка города, войска России сдаются и бросают технику. Об этом сообщил в Telegram глава местной облгосадминистрации Олег Синегубов.
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"Контроль над Харьковом полностью наш! Работают ВСУ, Нацполиция, тероборона, идет полная зачистка города от врага", – заявил он.
По его словам, российские оккупанты абсолютно деморализованы. Непосредственно в Харькове группы по 5-10 человек бросают технику и сдаются, когда видят бойцов ВСУ.
Также под полным контролем ВСУ находится Чугуев – пригород Харькова. Украинские флаги размещены на всех админзданиях.
Наступление врага продолжается в Липецком, Волчанском и Богодуховском направлениях. ВСУ ведут активную борьбу на своих позициях.
Журналист LIGA.net пообщался с одним из защитников Харькова. Боевой дух – на высоте. Говорит, что наши бойцы сыты, одеты, все есть. "Даем п****ы оккупантам", – заявил он.
Также советник главы МВД Антон Геращенко публикует видео уничтоженных оккупантов на улицах города и перепуганных пленных.
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